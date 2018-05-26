НАТО не откажет Украине в поддержке в угоду Венгрии

Венгрия направила генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу официальное обращение с просьбой пересмотреть политику в отношении Украины. Эту информацию Европейской правде подтвердили в штаб-квартире Североатлантического альянса.Документ, который называется «Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины», получили также все государства-союзники. В нем говорится, что «реформирование Украины провалилось».«Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь она не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление», – цитирует издание выдержки из документа.В нем подчеркивается, что Украина, «несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи», не смогла добиться успехов и теперь «представляет опасность для соседей».«Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе альянса, НАТО должно адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах», – отмечается в обращении.Отмечается, что Венгрия готова отказаться от этой позиции, если Украина пересмотрит положение нового закона «Об образовании», ставшего главной причиной разногласий между странами.В ответ на это в штаб-квартире НАТО ответили, что не планирует пересматривать свою политику в отношении Украины по инициативе Венгрии.Как ранее сообщали «Комментарии», если бы референдум о вступлении Украины в НАТО проводился в марте 2018 года, «за» выступили бы 43% украинцев, 33% украинцев – против вступления, 7% – не намерены голосовать, 18% не определились с ответом. Такие данные опроса обнародовала социологическая группа «Рейтинг».В НАТО также не согласились с заявлением Венгрии об отсутствии прогресса в реформах на Украине.«В последние лет Украина провела существенные реформы в секторе безопасности и обороны, а также в таких сферах, как здравоохранение, образование и благополучие населения. Важно, чтобы Украина продолжала двигаться по пути реформ», – отметили в НАТО.