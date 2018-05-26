Мировое сообщество признало Россию ответственной за нарушение прав человека в Украине и Грузии. Об этом говорится в докладе Парламентской ассамблеи НАТО, весенняя сессия которой проходит в эти дни в Варшаве.

Доклад под названием «Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе» был представлен главным докладчиком Уллой Шмидт. В нем указываются массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины.

«Докладчики поддержали тезисы об ответственности России за нарушение прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии», — написала на своей странице в Facebook председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.

Улла Шмидт отметила, что Путин продолжил «несокрушимый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме больше, чем Сталин в свое время. Он заинтересован в сохранении исчерпывающей своей власти». По ее мнению, быстрое решение конфликта на Донбассе является нереалистичным, однако она признает, что руководство Украины стремится вести переговоры, а не решать конфликт военными методами. Также Улла Шмидт подчеркнула, что режим прекращения огня игнорируется со стороны самопровозглашенных республик.

В докладе содержится вывод, что страны должны усиливать давление на Российскую Федерацию.