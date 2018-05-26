«Сначала выпей»: Медики озвучили самый простой способ похудения

Эффективное снижение веса невозможно без необходимого количества жидкости в организме.

Фитнес-тренер Анита Луценко сообщает: «Привыкайте пить воду! Привычка выпивать дневную норму чистой негазированной воды ускоряет метаболизм и позволяет худеть».

Луценко уточнила, что чтобы вычислить индивидуальную норму, надо умножить 40 мл на свой вес в килограммах. Половину полученного объема должна составлять чистая питьевая вода, половину — другие источники жидкостей: фрукты, овощи, супы, чаи, соки и так далее.

Кроме того, основным правилом для похудения она считает употребление 300 миллилитров теплой воды каждое утро. Следуя этому ритуалу, можно добиться ускорения обмена веществ и активного очищения организма.

Луценко добавила: «Нельзя пить очень холодную воду — она ухудшает пищеварение и разжигает аппетит».

Она подчеркнула, что питье воды является прекрасным способом покончить с привычкой употреблять в течение дня ненужные организму продукты, а, значит, и дополнительные калории, а также в целом приучить себя есть меньше.

Луценко уточнила: «Хочется есть? Сначала выпей воды!».