«Сначала выпей»: Медики озвучили самый простой способ похудения

Показать меню
Актуально
Плетнева, Фомин и Родригез на конкурсе красоты от журнала Cetre - 15:42 Плетнева, Фомин и Родригез на конкурсе красоты от журнала Cetre Малайзийский Боинг-777 был сбит из российского БУКа: опубликованы результаты - 15:42 Малайзийский Боинг-777 был сбит из российского БУКа: опубликованы результаты расследования В России появится служба финансового уполномоченного - 15:48 В России появится служба финансового уполномоченного Саша Кузина удивлена своим эмоциональным состоянием - 15:49 Саша Кузина удивлена своим эмоциональным состоянием Подозреваемый в убийстве Дениса Вороненкова объявлен в международный розыск - 15:49 Подозреваемый в убийстве Дениса Вороненкова объявлен в международный розыск Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ - 15:49 Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ Министр финансов РФ заявил о создании нового инвестиционного фонда - 15:49 Министр финансов РФ заявил о создании нового инвестиционного фонда Путин предложил Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос» - 15:49 Путин предложил Дмитрию Рогозину возглавить «Роскосмос» Обнаружена авторская партитура раннего произведения Дебюсси - 15:50 Обнаружена авторская партитура раннего произведения Дебюсси Жена Джека Осборна разводится с ним из-за его неверности - 16:07 Жена Джека Осборна разводится с ним из-за его неверности Порошенко приехал на открытие Бескидского тоннеля в кабине машиниста - 16:21 Порошенко приехал на открытие Бескидского тоннеля в кабине машиниста Ограничения на американские товары вступят в силу в ближайшие месяцы - 16:27 Ограничения на американские товары вступят в силу в ближайшие месяцы Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело «Газпрома» - 16:27 Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело «Газпрома» В Скотланд-Ярде сообщили о нежелании Юлии Скрипаль давать новые интервью - 16:28 В Скотланд-Ярде сообщили о нежелании Юлии Скрипаль давать новые интервью ФИФА объявила девизы 32 сборных — участниц ЧМ-2018 - 16:28 ФИФА объявила девизы 32 сборных — участниц ЧМ-2018 В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова - 16:29 В Москве задержали юриста ФБК Ивана Жданова КНДР закончила демонтаж ядерного полигона - 16:29 КНДР закончила демонтаж ядерного полигона
» » «Сначала выпей»: Медики озвучили самый простой способ похудения

«Сначала выпей»: Медики озвучили самый простой способ похудения


Добавлено: 26 май 2018 в 10:56, Категория: Украина
«Сначала выпей»: Медики озвучили самый простой способ похудения

Эффективное снижение веса невозможно без необходимого количества жидкости в организме.

Фитнес-тренер Анита Луценко сообщает: «Привыкайте пить воду! Привычка выпивать дневную норму чистой негазированной воды ускоряет метаболизм и позволяет худеть».

Луценко уточнила, что чтобы вычислить индивидуальную норму, надо умножить 40 мл на свой вес в килограммах. Половину полученного объема должна составлять чистая питьевая вода, половину — другие источники жидкостей: фрукты, овощи, супы, чаи, соки и так далее.

Кроме того, основным правилом для похудения она считает употребление 300 миллилитров теплой воды каждое утро. Следуя этому ритуалу, можно добиться ускорения обмена веществ и активного очищения организма.

Луценко добавила: «Нельзя пить очень холодную воду — она ухудшает пищеварение и разжигает аппетит».

Она подчеркнула, что питье воды является прекрасным способом покончить с привычкой употреблять в течение дня ненужные организму продукты, а, значит, и дополнительные калории, а также в целом приучить себя есть меньше.

Луценко уточнила: «Хочется есть? Сначала выпей воды!».


Материалы по теме:

Вода – чрезмерное употребление воды опасно для здоровья
Ученые выяснили сколько воды действительно нужно для человеческого организма
Ученые считают, что воду нужно не пить, а есть
Медики рассказали, как правильно пить воду
Добавлено: 26 май 2018 в 10:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Харви Вайнштейн сдался полиции

Харви Вайнштейн сдался полиции

Политические громыхания: Володин раскритиковал обвинения Нидерландов в адрес РФ

Политические громыхания: Володин раскритиковал обвинения Нидерландов в адрес РФ

В Кабмине озвучили сроки выхода Украины из кризиса

В Кабмине озвучили сроки выхода Украины из кризиса

Названа тема первой встречи Путина с новым Правительством

Названа тема первой встречи Путина с новым Правительством

Новости России
еще новости
Депутаты хотят установить МРОТ в размере 40 процентов от средней зарплаты

Депутаты хотят установить МРОТ в размере 40 процентов от средней зарплаты

Огнеметные системы «Солнцепек» поступили на вооружение на Алтае

Огнеметные системы «Солнцепек» поступили на вооружение на Алтае

Новое правительство способно на настоящий рывок — Жириновский

Новое правительство способно на настоящий рывок — Жириновский

Частные компании разрабатывают госмессенджер для чиновников — Жаров

Частные компании разрабатывают госмессенджер для чиновников — Жаров

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Иван Ургант едко высмеял баннер со счастливыми нарисованными ростовчанами

Иван Ургант едко высмеял баннер со счастливыми нарисованными ростовчанами

Сергей Шнуров переживает из-за расставания со своей супругой:

Сергей Шнуров переживает из-за расставания со своей супругой: "Я ранен. Может, и убит"

Майе Донцовой интересно мнение подписчиков о парах на Острове

Майе Донцовой интересно мнение подписчиков о парах на Острове

Светлана Лобода показала новорожденную дочь

Светлана Лобода показала новорожденную дочь

Новости политики
еще новости
Истринский сыровар поздравил Дмитрия Патрушева с назначением на пост министра сельского хозяйства

Истринский сыровар поздравил Дмитрия Патрушева с назначением на пост министра сельского хозяйства

НАТО не откажет Украине в поддержке в угоду Венгрии

НАТО не откажет Украине в поддержке в угоду Венгрии

Оснований для отмены безвиза с Украиной нет,- еврокомиссар

Оснований для отмены безвиза с Украиной нет,- еврокомиссар

В Крыму идет тайное переселение россиян, - Джемилев

В Крыму идет тайное переселение россиян, - Джемилев

Новости экономики
еще новости
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект с $250 млн для обороны Украины

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект с $250 млн для обороны Украины

Лотерею М.С.Л. исключили из санкционных списков

Лотерею М.С.Л. исключили из санкционных списков

МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Новости общества
еще новости
Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провёл плановые стрельбы в Баренцевом море

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провёл плановые стрельбы в Баренцевом море

В ЮВО новобранцы в рамках эксперимента прошли полный курс одиночной подготовки военнослужащего

В ЮВО новобранцы в рамках эксперимента прошли полный курс одиночной подготовки военнослужащего

Илон Маск хотел купить украинское СМИ у России

Илон Маск хотел купить украинское СМИ у России

Военнослужащие из Хакасии представят ЦВО на всеармейском этапе конкурса железнодорожных специалистов

Военнослужащие из Хакасии представят ЦВО на всеармейском этапе конкурса железнодорожных специалистов

Происшествия
еще новости
В Ростовской области начальник шахты решил скрыть смерть рабочего и приказал спрятать тело

В Ростовской области начальник шахты решил скрыть смерть рабочего и приказал спрятать тело

В Петербурге мужчина с гранатой устроил стрельбу на улице Пограничника Гарькавого

В Петербурге мужчина с гранатой устроил стрельбу на улице Пограничника Гарькавого

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

Новости Украины
еще новости
Эксперты назвали самые полезные для здоровья украинские блюда

Эксперты назвали самые полезные для здоровья украинские блюда

Ученые рассказали о возможности секса в космосе

Ученые рассказали о возможности секса в космосе

«Сначала выпей»: Медики озвучили самый простой способ похудения

«Сначала выпей»: Медики озвучили самый простой способ похудения

Ученые рассказали, куда чаще всего бьют молнии

Ученые рассказали, куда чаще всего бьют молнии

Мировые новости
еще новости
Уже занято: Илон Маск пытался купить домен украинского СМИ

Уже занято: Илон Маск пытался купить домен украинского СМИ

Ученые научились уничтожать

Ученые научились уничтожать "бессмертные" раковые клетки

Ученые рассказали, как превратить последнего труса в отчаянного смельчака

Ученые рассказали, как превратить последнего труса в отчаянного смельчака

В Израиле заявили о риске эскалации конфликта с Ираном

В Израиле заявили о риске эскалации конфликта с Ираном




Лента новостей
Глава судейского комитета РФС Левников избран в исполком организации - 13:35 Глава судейского комитета РФС Левников избран в исполком организацииВ ЮВО новобранцы в рамках эксперимента прошли полный курс одиночной подготовки военнослужащего - 13:35 В ЮВО новобранцы в рамках эксперимента прошли полный курс одиночной подготовки военнослужащегоСергей Шнуров переживает из-за расставания со своей супругой: "Я ранен. Может, и убит" - 13:28 Сергей Шнуров переживает из-за расставания со своей супругой: Россотрудничество не подрывает чьи-то режимы — Митрофанова - 13:21 Россотрудничество не подрывает чьи-то режимы — МитрофановаМайе Донцовой интересно мнение подписчиков о парах на Острове - 13:00 Майе Донцовой интересно мнение подписчиков о парах на ОстровеИлон Маск хотел купить украинское СМИ у России - 12:57 Илон Маск хотел купить украинское СМИ у РоссииРасходы РФС на сборные команды вышли за рамки бюджета - 12:56 Расходы РФС на сборные команды вышли за рамки бюджетаТретьяковка созвала реставраторов спасать порванную вандалом картину Репина - 12:56 Третьяковка созвала реставраторов спасать порванную вандалом картину РепинаКабмин предложил увеличить расходы ПФР более чем на 90 млрд рублей - 12:56 Кабмин предложил увеличить расходы ПФР более чем на 90 млрд рублей«160 Хиросим»: в США впечатлены запуском российских ракет «Булава» (ВИДЕО) - 12:28 «160 Хиросим»: в США впечатлены запуском российских ракет «Булава» (ВИДЕО)Военнослужащие из Хакасии представят ЦВО на всеармейском этапе конкурса железнодорожных специалистов - 12:14 Военнослужащие из Хакасии представят ЦВО на всеармейском этапе конкурса железнодорожных специалистовВ Украину не пустили четырех российских ультрас - 12:14 В Украину не пустили четырех российских ультрасСветлана Лобода показала новорожденную дочь - 11:55 Светлана Лобода показала новорожденную дочьКартина Репина серьёзно пострадала после нападения вандала - 11:49 Картина Репина серьёзно пострадала после нападения вандала
Последние новости
Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провёл плановые стрельбы в Баренцевом море - 15:21 Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провёл плановые стрельбы в Баренцевом море Футбольных хулиганов «с репутацией» не пустят на игры ЧМ-2018 - 15:00 Футбольных хулиганов «с репутацией» не пустят на игры ЧМ-2018 Обвиняемый по делу «Зимней вишни» глава МЧС Кузбасса заплакал в суде - 15:00 Обвиняемый по делу «Зимней вишни» глава МЧС Кузбасса заплакал в суде Главы КНДР и Южной Кореи провели вторые переговоры - 14:59 Главы КНДР и Южной Кореи провели вторые переговоры В Москве побит рекорд по высоте атмосферного давления - 14:59 В Москве побит рекорд по высоте атмосферного давления Адвокат Винника собрался судиться с правоохранительными органами РФ - 14:59 Адвокат Винника собрался судиться с правоохранительными органами РФ Зампред ЦБ РФ назвала условия признания платежей в криптовалюте - 14:59 Зампред ЦБ РФ назвала условия признания платежей в криптовалюте Супрун назвала область, в которой меньше всего подписано деклараций с врачами - 14:49 Супрун назвала область, в которой меньше всего подписано деклараций с врачами Командование «ООС» требует видеоотчёты с боевых вылазок: сводка о военной ситуации на Донбассе - 14:42 Командование «ООС» требует видеоотчёты с боевых вылазок: сводка о военной ситуации на Донбассе за 25–26 мая Жители оккупированных курдами территорий САР продолжают сопротивляться — видео - 14:35 Жители оккупированных курдами территорий САР продолжают сопротивляться — видео Иван Ургант едко высмеял баннер со счастливыми нарисованными ростовчанами - 14:21 Иван Ургант едко высмеял баннер со счастливыми нарисованными ростовчанами Эксперты назвали самые полезные для здоровья украинские блюда - 14:00 Эксперты назвали самые полезные для здоровья украинские блюда ГПСУ: на финал Лиги чемпионов прибыли более 10 тысяч фанатов - 13:49 ГПСУ: на финал Лиги чемпионов прибыли более 10 тысяч фанатов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"