Ученые рассказали, куда чаще всего бьют молнии

Финская компания Vaisala разрабатывает технологии по отслеживанию окружающей среды, в ходе которой она регистрировала молнии по всему земному шару, чтобы определить области, где чаще всего происходят вспышки.

Отмечается, что на каждом континенте Земли, за исключением Антарктиды, есть места, где удары молнии случаются чаще, чем на окружающих их территориях. Ученые заявляют, что в этих районах сталкиваются воздушные массы, что приводит к восходящему движению воздуха и образованию массивных кучевых облаков, из-за которых и появляются молнии. К этим зонам относятся горные вершины, приводящие к частым грозам.

Используя глобальную сеть обнаружения молний GLD360, зафиксировавшую около 8,8 миллиона вспышек, исследователи выявили самые опасные регионы. Так, в Северной Америке таким местом стала «Аллея торнадо», которая захватывает штаты: Техас, Оклахома, Канзас, Небраска, Южная Дакота и Колорадо. В Южной Америке в список попали страны: Парагвай, Уругвай и Колумбия.

В Африке центром молний стала Демократическая Республика Конго. В Австралии грозами наполнено северное побережье, а в Азии — Суматра и Малайзия.