Ученые рассказали о возможности секса в космосе

Исследователи из NASA заявили, что интимные отношения в условиях космического пространства невозможны по нескольким факторам и в первую очередь из-за отсутствия гравитации.

Они отметили, что тем, кто собирается предаться страсти в условиях космического пространства, угрожает морская болезнь, так как в космосе не существует естественной гравитации, как на Земле.

По данным, в космосе невозможен не только полноценный секс, но и даже обычный поцелуй. Проблемы должны начаться там, где гравитационное поле планеты перестает действовать на человека и не защищает его от излучения космической радиации.

Данный фактор создает дополнительные трудности во время подготовки, будущей миссии астронавтов на Марс. Как считают ученые, есть потенциальная опасность того, что человек не сможет ни зачать, ни тем более выносить ребенка в космосе, но в настоящий момент эта теория требует дополнительного подтверждения