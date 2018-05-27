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Медики рассказали, для чего необходимо есть огурцы


Добавлено: 27 май 2018 в 15:42, Категория: Украина
Медики рассказали, для чего необходимо есть огурцы

Ученые отмечают, что в свежих огурцах содержится максимальная концентрация полезных веществ: витаминов А, С, В, РР, бета-каротина, калия, магния, железа, цинка, марганца, йода, натрия, фолиевой кислоты, а также клетчатки.

По информации, клетчатки в огурцах гораздо больше, чем в любом другом овоще или фрукте. Это вещество необыкновенно полезно для кишечника и здоровья в целом.

Клетчатка из огурцов впитывает все токсины в себя и выводит из организма вместе со стулом. Плюс ко всему, еще и способствует устранению воспалительных процессов в ЖКТ, что мега-полезно.

Главное преимущество огурца состоит в том, что он на 90% состоит из воды, поэтому его калорийность всего 15 ккал на 100 г. Благодаря этому, огурцы могут есть все и в неограниченном количестве.

По словам специалистов, огурцы могут:

— улучшить пищеварение;

— вывести лишнюю жидкость из организма;

— очистить сосуды и кишечник;

— понизить артериальное давление и уровень сахара в крови;

— улучшить работу щитовидки;

— предупредить образование холестериновых бляшек на стенках сосудов;

— сохранить здоровье глаз и зрение;

— обезопасить человека от заболеваний сердца.

Медики рекомендуют больше есть огурцов диабетикам, людям с ожирением, гипертоникам, тем, кто склонен к отечности, а также при снижении зрения и уровня гемоглобина в крови.

Единственные люди, кому следует избегать огурцов, так это — язвенники и те, у кого хронический гастрит, особенно в стадии обострения.


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Добавлено: 27 май 2018 в 15:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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