Медики рассказали, для чего необходимо есть огурцы

Ученые отмечают, что в свежих огурцах содержится максимальная концентрация полезных веществ: витаминов А, С, В, РР, бета-каротина, калия, магния, железа, цинка, марганца, йода, натрия, фолиевой кислоты, а также клетчатки.
По информации, клетчатки в огурцах гораздо больше, чем в любом другом овоще или фрукте. Это вещество необыкновенно полезно для кишечника и здоровья в целом.
Клетчатка из огурцов впитывает все токсины в себя и выводит из организма вместе со стулом. Плюс ко всему, еще и способствует устранению воспалительных процессов в ЖКТ, что мега-полезно.
Главное преимущество огурца состоит в том, что он на 90% состоит из воды, поэтому его калорийность всего 15 ккал на 100 г. Благодаря этому, огурцы могут есть все и в неограниченном количестве.
По словам специалистов, огурцы могут:
— улучшить пищеварение;
— вывести лишнюю жидкость из организма;
— очистить сосуды и кишечник;
— понизить артериальное давление и уровень сахара в крови;
— улучшить работу щитовидки;
— предупредить образование холестериновых бляшек на стенках сосудов;
— сохранить здоровье глаз и зрение;
— обезопасить человека от заболеваний сердца.
Медики рекомендуют больше есть огурцов диабетикам, людям с ожирением, гипертоникам, тем, кто склонен к отечности, а также при снижении зрения и уровня гемоглобина в крови.
Единственные люди, кому следует избегать огурцов, так это — язвенники и те, у кого хронический гастрит, особенно в стадии обострения.