На Донбассе пропали двое украинских военных

В зоне боевых действий на Донбассе с 25 мая разыскивают двоих украинских военных. Оба они служат в 14 отдельной механизированной бригаде. Мужчины пропали после того, как самовольно покинули воинскую часть. Об этом сообщили в пресс-службе 14 отдельной механизированной бригады.

«Относительно обстоятельств задержания военных: 25 мая они самовольно оставили воинскую часть, и по состоянию на 26 мая их местопребывание неизвестно. Военная служба правопорядка и правоохранительные органы разыскивают их», - заявили в пресс-службе.