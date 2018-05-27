«Не было ни одной ошибки»: президент УЕФА о финале ЛЧ в Киеве

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что Украина не допустила ни единой ошибки в организации и проведении финала Лиги чемпионов и готова принять любое мероприятие подобного уровня.

Так, Чеферин отметил: «Не надо забывать, что это — самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки».

При этом он поблагодарил Киев и команду мэра за «фантастическую организацию» матчей.

Чеферин добавил, что если город смог принять финал ЛЧ, то сможет провести любое событие мирового масштаба.

Кроме того, он выразил уверенность, что как минимум половина иностранных болельщиков, которые посетили украинскую столицу в эти дни, еще вернутся в Киев.