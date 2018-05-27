США начали подготовку встречи Трампа с лидером КНДР

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что команда американской администрации отправится в Сингапур для подготовки площадки для встречи Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Такое заявление Сандерс сделала на фоне противоречивых заявлений Трампа об отмене встречи и в то же время готовности провести ее.

«Передовая группа Белого дома отправится в Сингапур, как запланировано, чтобы провести подготовку, если саммит состоится», — сказала она журналистам.

По данным издания Politico, группа в составе 30 сотрудников Белого дома и Госдепартамента вылетит в Сингапур в воскресенье и проработает логистику встречи.

После заявления о том, что отказывается от проведения саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп сообщил, что переговоры все-таки возможны и пройдут там же, где и намечалось. В КНДР также проявили готовность ко встрече.