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Супрун рассказала о главной опасности смартфонов


Добавлено: 27 май 2018 в 12:28, Категория: Украина
Супрун рассказала о главной опасности смартфонов

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала ранее неизвестную причину боли в шее и спине.

Так, она заявила: «У вас часто ноет шея или спина, немеют пальцы или болят глаза? Очень вероятно, что причина этих симптомов находится прямо в ваших руках. За последние годы количество травм опорно-двигательного аппарата, связанные с чрезмерным использованием смартфонов, неуклонно растет».

Она заявила, что когда мы смотрим на экран смартфона или с увлечением набираем текст, то даже не замечаем, насколько не естественно низко мы опускаем голову. При этом она подчеркнула: «Подобная осанка уже получила свое название среди ученых как „text neck“. Это происходит, когда мы набираем текст, держа телефон в руках, или долго читаем что-то с экрана. Чем ниже мы опускаем голову, тем большее давление создается на наш позвоночник и мышцы верхнего плечевого пояса. Для сравнения: наша голова в нейтральном положении весит около 4–5 кг. Под наклоном в 15 градусов ее вес создает напряжение для шеи в 12 кг, 60 градусов — 27 кг. Представьте, какую нагрузку постоянно получают ваши спина и шея, если вы надолго задерживаетесь в статическом положении в руках с телефоном».

По ее словам, от часто повторяющихся двигательных паттернов страдают и руки: Такие симптомы как боль, онемение, покалывание и воспаление в суставах большого пальца руки также получили отдельное название — «texting thumb». Большой палец не привык к быстрому набору текстовых сообщений и однообразных перемещений по небольшой площади экрана. Кроме того, возникают проблемы с запястьем, что перенапрягается в статическом положении».

Кроме того, если внимательно следить за экраном в течение длительного периода времени, вы начинаете меньше моргать, что может усилить сухость глаз и вызывать боль.

Ульяна Супрун дала советы, как правильно пользоваться смартфоном:


Держите телефон на уровне груди, подбородок или глаз, чтобы минимизировать наклон шеи и поддерживать оптимальное положение в спине
Старайтесь менять пальцы, которыми печатаете текст или листаете ленту новостей. Обычно мы делаем это большим пальцем руки. По возможности кладите телефон на твердую поверхность и пишите текст обеими руками
Не разговаривайте по телефону, держа его между ухом и плечом. Если у вас заняты руки — используйте гарнитуру
Ограничьте пользование телефоном 20-минутными сеансами, между которыми делайте короткие перерывы, чтобы отвлечься и сделать небольшую зарядку.
Делайте упражнения для глаз, чтобы избежать перенапряжения и пересыхания сетчатки.

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Добавлено: 27 май 2018 в 12:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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