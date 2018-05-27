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В ходе драки на рынке Киева пострадали трое полицейских, задержано 10 человек


Добавлено: 27 май 2018 в 18:00, Категория: Украина
В ходе драки на рынке Киева пострадали трое полицейских, задержано 10 человек

В результате сегодняшнего конфликта на рынке возле станции метро «Лесная» в Киеве, пострадало трое правоохранителей, кроме того, 10 активных участников происшествия доставлены в Деснянское управление полиции.

Управление Нацполиции в Киеве отмечает, что несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца (25 мая он избил военного пенсионера, и был задержан), и устроили потасовку с полицейскими. Правоохранители отмечают: «Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного дадут правовую квалификацию».

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что торговую точку на рынке крушила группа из 60–70 человек.

По его словам, следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.


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Добавлено: 27 май 2018 в 18:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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