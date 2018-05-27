«ВСУ заняли новую стратегическую высоту»: волонтер сообщил об успехе сил ООС

Украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что 54-ая бригада ВСУ на Светлодарской дуге отбила у террористов отличную передовую позицию, оборудованную подземным укрепленным бункером и контейнером, а также укрепленную бетоном и деревянным срубом:

Так, Мысягин написал: «Уже можно об этом говорить. Есть сюжет по ТВ… Они заняли новую стратегическую высотку, „расширились“ на несколько сот метров в ширину и дополнительно продвинулись еще на столько же вперед… Теперь эта укрепленная позиция под полным контролем ВСУ».

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