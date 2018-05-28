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Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок


Добавлено: 28 май 2018 в 11:05, Категория: Политика
Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок

В мире идет глобальная геополитическая игра, которая длится не одно столетие, и промежуточные результаты в этой игре, если они правдиво освещены в СМИ, могут сказать вдумчивому читателю очень многое о стратегических целях участников, что не всегда устраивает бенефициаров. Их совершенно не волнует, что за скрываемыми событиями стоят миллионы человеческих судеб и жизней абсолютно ни о чем не подозревающих людей. Вообще, люди для мировых игроков – лишь субъект их деятельности, и их интересы берутся в расчет только в плане эффективности реализуемых задач.

Подавляющее большинство мировых информационных агентств, генерирующих новости и аналитику, в дальнейшем распространяемых по всему миру, принадлежит очень узкому кругу мировых игроков. К примеру, абсолютное большинство информационных гигантов в США принадлежит всего шести компаниям, контролируемых группой Ротшильдов. Такие гиганты, как Associated Press (AP) и Reuters производят до 95% всех международных новостей, которые потом через ленты распространяются в десятки тысяч более мелких агентств. Шестерка крупнейших информагентств может распространять информацию только из лент АР и Reuters, прошедших жесточайшую цензуру.

Фильтром для цензуры является Агентство Национальной Безопасности (NSA), через которое проходят все ленты информагентств. Для удобства цензуры, офисы Reuters, AP и офисы FCC/NSA в Нью-Йорке имеют один и тот же оптоволоконный хаб, который проходит через призму скрининга NSA перед тем, как на лентах Reuters и AP появляются любые новости. Прежде чем ведущим новостных программ будет разрешено читать новости в эфире, а газетам и веб-сайтам размещать статьи и гиперссылки с их заголовками, информация сначала «очищается» владельцами картелей СМИ. Ненужная информация удаляется или маскируется информационным шумом и мусором. Поэтому альтернативной и гражданской журналистике крайне трудно пробиться к читателю. Тем более что информационные гиганты применяют против независимых СМИ и аналитиков целый комплекс дискредитирующих их мер – от обвинений в конспирологии и фейках до провоцирования реальных уголовных преступлений.

***

Одной из «горячих точек» в российском информационном пространстве в последнее время является Каспийский регион и Казахстан в частности. Россиян очень волнуют последние события в Казахстане, тем более что там проживают миллионы наших соотечественников, имеющих многочисленные родственные связи в России. Да и геополитически Россия сильно зависит от Казахстана, особенно учитывая единое экономическое пространство, общий рынок товаров, услуг и труда и прозрачные границы. Мы являемся членами экономических и военных союзов, безопасность наших государств и народов неразрывно связаны друг с другом. Общая история и культура также способствует генерации тревожных ожиданий от неоднозначных событий, происходящих в соседнем государстве.

Информационный голод и запросы россиян в отношении Казахстана, к сожалению, удовлетворяются не правдивой информацией и аналитикой, а набором отдельных, зачастую не связанных друг с другом, но громких и трескуче-патриотических прокси новостей, подходящих под определение очередного «удара в спину» от братьев. В конце 2017 года огромный сектор российского инфопространства был заполнен темой перехода казахского алфавита на латиницу. Каких только страшилок и спекуляций на эту тему не было высказано. Я тоже попытался провести относительно глубокий и честный анализ в статье «Латинизация бывших советских республик – западный проект уничтожения русской цивилизации» (Часть 1 и Часть 2). В статье я показал не глубинные причины происходящих событий, а методы и способы их осуществления на исполнительном уровне. Большинство же иных статей на эту тему носило скорее эмоциональный, а иногда и ярко пропагандистский, чем аналитический характер.

В 2018 году российские СМИ из отрывочных событий разных категорий стараются слепить очередной «удар в спину» России, выстраивая абсурдные версии. Суть их такова, что Америка сначала заморозила валютные резервы Казахстана на сумму $22 млрд, чем вынудила президента Нурсултана Назарбаева поехать на поклон к Трампу, предоставить порты Курык и Актау на каспийском побережье ВМС США, а чтобы американские корабли смогли свободно проходить в это изолированное море, уговорить Россию прорыть морской канал по Манычской впадине между Каспийским и Черным морями. Якобы в ответ на эти планы в Москве был арестован «банкир семьи Назарбаева» Жомарт Ертаев. Так и хочется сказать таким горе-аналитикам: «Успокойтесь, Америка уже давно и без этих портов находится у наших границ. А военная составляющая возможного присутствия – ничто по сравнению с реальной финансово-экономической».

Чтобы понять реальное положение дел в Казахстане, необходимо в горах информационного мусора найти крупинки правдивой информации, которая иногда, крайне редко, но проскальзывает в лентах информационных агентств, проанализировать эти крупинки и выдать относительно независимый и честный анализ ситуации.

***

Еще в 2015 году президент Назарбаев объявил, что Казахстан становится полноправным членом ВТО, а для республики наступает трудный период испытаний. Но что интересно в этом заявлении: было принято решение о создании международного финансового центра «Астана» на базе объектов предстоящей выставки «Экспо-2017». По его словам, финансовый центр должен стать . Немногим ранее, 5 ноября 2015 года, Сенат казахстанского парламента принял конституционный закон «О международном финансовом центре «Астана» (МФЦА)». Этим законом в частности предусматривается создание центра, представляющего собой территорию с четко обозначенными границами и администрируемого собственными органами: советом по управлению МФЦА, который возглавит глава государства, администрацией центра - акционерным обществом, обеспечивающим условия деятельности органов и участников центра, а также комитетом по регулированию финансовых услуг.

Что это за инвесторы, можно было узнать из состава VIP-персон, глав двадцати ведущих инвестиционных банков мира (Blackstone, Goldman Sachs, JP Morgan, KKR и др.), присутствующих на приеме в честь 70-летия Генеральной Ассамблеи ООН и выразивших Назарбаеву свое согласие на участие и руководство проектом.

… Минфин Казахстана в 2016 г. планирует выпустить первый транш исламских облигаций, обеспеченный госимуществом, республиканскими автодорогами, в том числе платной 220-километровой трассой Астана – Боровое. Объем первого транша составит $1 млрд, всего будет выпущено таких бумаг на $3 млрд. Главное отличие исламских бондов от евробондов – они имеют залоговое обеспечение физическими активами. Но МФЦА не собирается ограничиваться только собственными финансовыми продуктами, их доля может составить 30–40%. По словам Ерболата Досаева, МФЦА должен стать финансовым хабом для инвесторов Средней Азии, юго-востока России и Кавказа. «Свои исламские бонды на бирже МФЦА намерены разместить Татарстан и Азербайджан», – утверждает директор департамента по развитию регионального финансового центра Алматы и исламского финансирования Нацбанка Казахстана Ернар Нургалиев.

… Казахи освобождают инвесторов на 50 лет от налогов, дают им на два года бесплатные офисы класса «А», безвизовый режим на пять лет, а их интересы будут защищать иностранные судьи на основе англосаксонского права. Весь документооборот будет вестись на английском языке. Эти льготы получат не только инвесторы, но и все резиденты МФЦА, в том числе юридические компании и медиа. Подобный центр формируется впервые на постсоветском пространстве – по сути, своим налоговым режимом МФЦА будет похож на офшор. В Конституцию Казахстана даже будут внесены статьи о верховенстве и приоритете законов МФЦА на его территории над законами Казахстана.

За основу МФЦА взята модель Международного финансового центра Дубая (DIFC). «Ключевым ингредиентом успеха DIFC является английская система права», – говорит глава Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов. В Казахстане будут работать судьи, имеющие авторитет в своей стране…»

Режим санкций, введенный против российских компаний, только способствует привлечению их в Центр в качестве резидентов и уводу из российской юрисдикции.

Фактически на границе России в пространстве ОДКБ, Таможенного союза, ШОС и ЕАЭС под юрисдикцией Британской Короны создается офшор, потенциально способный затянуть в себя российский бизнес, экономику и финансы. А западные санкции только способствуют и направляют этот процесс, причем, чем дальше, тем сильнее.

Российское инфопространство крайне слабо отреагировало на эти угрозы, но отреагировало. Газета «Известия» опубликовала статью «Казахстан создаст офшор для российских компаний», в которой в частности было сказано:

«С 2018 года российские компании смогут уйти в офшоры, куда более близкие, чем Кипр или страны Карибского бассейна, — первая в СНГ безналоговая зона заработает на базе Международного финансового центра (МФЦ), который готовят к созданию власти Казахстана.

…Напрямую работать в России исламский банкинг не может - в российском законодательстве должны появиться виды сделок, которые соответствовали бы требованиям шариата (например, без ссудного процента — кредиты бизнесу строятся на принципах инвестирования в капитал и разделения прибыли). Сейчас соответствующее законодательство прорабатывается, в качестве пилотных регионов для введения исламского банкинга регулятором были выбраны регионы Северного Кавказа, Башкирия и Татарстан. Последний, кстати, уже заявлял казахстанским властям о желании работать на будущей бирже в Астане, сообщили в Нацбанке Казахстана…

Как писали «Известия», российские власти уже обеспокоены выводом капитала через Казахстан - Центробанк выявляет соответствующие схемы - в частности, речь о фиктивном импорте. Партнер консалтинговой компании Amond & Smith Сергей Назаркин ожидает, что российский ЦБ постарается получить максимальный контроль над активностью российских капиталов в Астане».

А вы удивляетесь, почему в Татарстане и Башкортостане в последнее время местные элиты настолько осмелели, что готовы резко противостоять Кремлю и Президенту, а в Дагестан даже пришлось в 2017 году высадить целый десант силовиков во главе с Владимиром Васильевым для жесткой зачистки местных элит. Безусловно, коррупция в этих регионах громадна и с ней нужно бороться, но создается угроза целостности государства, а тут центральная власть беспощадна, так как угрозы несовместимы по размерам.

Также становится понятным и арест совладельцев группы компаний «Сумма» братьев Магомедовых, чей «Drug Trafficking Through the Great Silk Road» (Наркотрафик через Великий шелковый путь) и разветвленная логистическая сеть с портами и железными дорогами прекрасно вписывались в проект развала России и создания в Астане нового мирового финансового центра под юрисдикцией Британской Короны. О чем я еще в 2015 году писал в статье «Война за наркотрафик на Украине вступает в горячую стадию».

Информационный фон, способствующий центробежным тенденциям в стране, постоянно подпитывается сообщениями, типа «Турция и Китай договорились доставлять грузы в Европу в обход России», которые сами по себе достаточно ничтожны, но вкупе создают иллюзию крайней непривлекательности России, как экономического, финансового и логистического центра, толкая под юрисдикцию Британской Короны целые регионы нашей страны. А что такое юрисдикция Британской Короны, я показал в цикле статей «Британская корона завершает захват власти над миром» (Часть1, Часть 2, Часть 3 и Часть 4). Это – полный контроль над целыми странами.

Александр Никишин, «Колокол России»


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Добавлено: 28 май 2018 в 11:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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