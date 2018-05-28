Главу комитета Совфеда РФ Косачева из-за санкций не пустили в США

Российский сенатор, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев не смог попасть на заседание Генассамблеи ООН после включения его в санкционные списки США.

Так, сам Косачев жалуется: «После того, как я был включен в санкционные списки США в начале апреля, через две недели Госдепартамент США аннулировал действовавшую и имевшуюся в моем паспорте годовую визу для участия в мероприятиях ООН на территории США».

Он уточнил, что это была специальная американская виза с грифом ООН: «Эта виза была аннулирована, что не позволило мне принять участие в Генассамблее ООН 22 мая».

При этом он уточнил, что после получения первой ноты Госдепартамента об аннулировании визы, МИД РФ направил дополнительный запрос американским властям с тем, чтобы оформить одноразовую виза для участия в заседании Генассамблеи ООН.

Косачев добавил: «Я не получал никакой обратной связи. Правильно ли я понимаю, что на этот дополнительный запрос американская сторона не ответила. Никакого ответа с американской стороны не последовало. Когда мы пытались прощупать на предмет того, готовы ли они [американцы] выдать такую визу, у них все сводится к тому, что необходимо заново подать документы, тогда они начнут рассматривать документы и возможность выдачи визы».