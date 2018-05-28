Назван лучший способ отказаться от курения

Показать меню
Актуально
57-летний Хью Грант впервые женился - 11:35 57-летний Хью Грант впервые женился Картина Репина серьёзно пострадала после нападения вандала - 11:49 Картина Репина серьёзно пострадала после нападения вандала Светлана Лобода показала новорожденную дочь - 11:55 Светлана Лобода показала новорожденную дочь В Украину не пустили четырех российских ультрас - 12:14 В Украину не пустили четырех российских ультрас Военнослужащие из Хакасии представят ЦВО на всеармейском этапе конкурса - 12:14 Военнослужащие из Хакасии представят ЦВО на всеармейском этапе конкурса железнодорожных специалистов «160 Хиросим»: в США впечатлены запуском российских ракет «Булава» (ВИДЕО) - 12:28 «160 Хиросим»: в США впечатлены запуском российских ракет «Булава» (ВИДЕО) Кабмин предложил увеличить расходы ПФР более чем на 90 млрд рублей - 12:56 Кабмин предложил увеличить расходы ПФР более чем на 90 млрд рублей Третьяковка созвала реставраторов спасать порванную вандалом картину Репина - 12:56 Третьяковка созвала реставраторов спасать порванную вандалом картину Репина Расходы РФС на сборные команды вышли за рамки бюджета - 12:56 Расходы РФС на сборные команды вышли за рамки бюджета Илон Маск хотел купить украинское СМИ у России - 12:57 Илон Маск хотел купить украинское СМИ у России Майе Донцовой интересно мнение подписчиков о парах на Острове - 13:00 Майе Донцовой интересно мнение подписчиков о парах на Острове Россотрудничество не подрывает чьи-то режимы — Митрофанова - 13:21 Россотрудничество не подрывает чьи-то режимы — Митрофанова Сергей Шнуров переживает из-за расставания со своей супругой: "Я ранен. Может, - 13:28 Сергей Шнуров переживает из-за расставания со своей супругой: В ЮВО новобранцы в рамках эксперимента прошли полный курс одиночной подготовки - 13:35 В ЮВО новобранцы в рамках эксперимента прошли полный курс одиночной подготовки военнослужащего Глава судейского комитета РФС Левников избран в исполком организации - 13:35 Глава судейского комитета РФС Левников избран в исполком организации ГПСУ: на финал Лиги чемпионов прибыли более 10 тысяч фанатов - 13:49 ГПСУ: на финал Лиги чемпионов прибыли более 10 тысяч фанатов Иван Ургант едко высмеял баннер со счастливыми нарисованными ростовчанами - 14:21 Иван Ургант едко высмеял баннер со счастливыми нарисованными ростовчанами
» » Назван лучший способ отказаться от курения

Назван лучший способ отказаться от курения


Добавлено: 28 май 2018 в 11:14, Категория: Украина
Назван лучший способ отказаться от курения

Американские ученые заявили об эффективности финансового вознаграждения в борьбе с курением.

По информации, в исследовании приняли участие около шести тысяч человек. Добровольцев разделили на группы, предлагая каждой из них разные методы избавления от вредной привычки. Одних информировали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты.

Также, некоторым участникам пообещали финансовое вознаграждение: тем, кто сможет воздержаться от курения в течение шести месяцев, пообещали выплатить по 600 долларов.

По данным, участники, которым предлагали деньги, показали наилучшие результаты. Число бросивших курить «традиционными» способами составило от 0,5 до 1%, в то время как заинтересованные участники справились с заданием в несколько раз лучше. По мнению исследователей, это говорит о неэффективности распространенных способов избавления от никотиновой зависимости.

Ученые отметили, что подобный метод может пригодиться компаниям, помогающим сотрудникам избавляться от вредных привычек. По данным, финансовое вознаграждение может стать самым дешевым и эффективным способом.


Материалы по теме:

Ученые: Йога поможет в борьбе с курением
Ученые доказали эффективность физических упражнений в борьбе с курением
Курение НЕ успокаивает нервы, - ученые
Отказ от курения снижает риск инфаркта и инсульта даже в пожилом возрасте
Добавлено: 28 май 2018 в 11:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Путин дал напутствие новому правительству:

Путин дал напутствие новому правительству: "Отговорок не приму"

СРОЧНО: Российские военные погибли в Сирии

СРОЧНО: Российские военные погибли в Сирии

Автобус с фанатами регби попал в крупную аварию во Франции

Автобус с фанатами регби попал в крупную аварию во Франции

Сноуден рассказал о любви Трампа к Путину

Сноуден рассказал о любви Трампа к Путину

Новости России
еще новости
Москве могут присвоить статус города-курорта

Москве могут присвоить статус города-курорта

СК РФ просит арестовать главу кузбасского МЧС

СК РФ просит арестовать главу кузбасского МЧС

Более 15 тысяч человек пришли на марафон «Бегущие сердца» в Москве

Более 15 тысяч человек пришли на марафон «Бегущие сердца» в Москве

СМИ: ЗАГСы начнут информировать родителей новорождённых о соцподдержке

СМИ: ЗАГСы начнут информировать родителей новорождённых о соцподдержке

Новости шоу-бизнеса
еще новости
«Звездные войны» надоели зрителям

«Звездные войны» надоели зрителям

Джонни Депп в Москве

Джонни Депп в Москве

Алиана Устиненко и Анна Якунина стали хорошими подругами

Алиана Устиненко и Анна Якунина стали хорошими подругами

Брэдли Купер на прогулке с дочерью

Брэдли Купер на прогулке с дочерью

Новости политики
еще новости
Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок

Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок

Нежеланный гость: Мэй хочет спасти Трампа от протестующей толпы в Лондоне

Нежеланный гость: Мэй хочет спасти Трампа от протестующей толпы в Лондоне

Путин прав: Эрдоган вслед за Россией принял решение по доллару, но пошел дальше

Путин прав: Эрдоган вслед за Россией принял решение по доллару, но пошел дальше

Почему россияне по-прежнему гибнут в Сирии от ударов ИГИЛ

Почему россияне по-прежнему гибнут в Сирии от ударов ИГИЛ

Новости экономики
еще новости
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект с $250 млн для обороны Украины

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект с $250 млн для обороны Украины

Лотерею М.С.Л. исключили из санкционных списков

Лотерею М.С.Л. исключили из санкционных списков

МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Новости общества
еще новости
Более 400 ребят вступили в ряды Юнармии в Восточном военном округе

Более 400 ребят вступили в ряды Юнармии в Восточном военном округе

БПК «Адмирал Трибуц» в Тайланде посетили около тысячи человек

БПК «Адмирал Трибуц» в Тайланде посетили около тысячи человек

Представительницы ЦСКА приняли участие в товарищеском матче между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях

Представительницы ЦСКА приняли участие в товарищеском матче между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях

Главком ВМФ России принял участие в церемонии спуска на воду полноразмерной копии линейного корабля «Полтава»

Главком ВМФ России принял участие в церемонии спуска на воду полноразмерной копии линейного корабля «Полтава»

Происшествия
еще новости
На Кубани задержан крупный застройщик по делу о двойных продажах квартир в Сочи

На Кубани задержан крупный застройщик по делу о двойных продажах квартир в Сочи

В Ростовской области начальник шахты решил скрыть смерть рабочего и приказал спрятать тело

В Ростовской области начальник шахты решил скрыть смерть рабочего и приказал спрятать тело

В Петербурге мужчина с гранатой устроил стрельбу на улице Пограничника Гарькавого

В Петербурге мужчина с гранатой устроил стрельбу на улице Пограничника Гарькавого

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

Новости Украины
еще новости
Назван лучший способ отказаться от курения

Назван лучший способ отказаться от курения

Бойцы ВСУ захватили позиции боевиков на Донбассе: появилось видео

Бойцы ВСУ захватили позиции боевиков на Донбассе: появилось видео

Под Мариуполем произошло столкновение сил ООС и россиян. У россиян потери

Под Мариуполем произошло столкновение сил ООС и россиян. У россиян потери

«ВСУ заняли новую стратегическую высоту»: волонтер сообщил об успехе сил ООС

«ВСУ заняли новую стратегическую высоту»: волонтер сообщил об успехе сил ООС

Мировые новости
еще новости
Ученые рассказали, как избежать рака

Ученые рассказали, как избежать рака

Уже занято: Илон Маск пытался купить домен украинского СМИ

Уже занято: Илон Маск пытался купить домен украинского СМИ

Ученые научились уничтожать

Ученые научились уничтожать "бессмертные" раковые клетки

Ученые рассказали, как превратить последнего труса в отчаянного смельчака

Ученые рассказали, как превратить последнего труса в отчаянного смельчака




Лента новостей
Самые запоминающиеся образы на премии телеканала RU.TV - 10:35 Самые запоминающиеся образы на премии телеканала RU.TVПациенты с протезами рук получат новую платформу для реабилитации - 10:34 Пациенты с протезами рук получат новую платформу для реабилитацииМэй боится звать Трампа в Лондон - 10:15 Мэй боится звать Трампа в ЛондонСтратегия игры в букмекерских конторах - 10:13 Стратегия игры в букмекерских конторахАлиана Устиненко и Анна Якунина стали хорошими подругами - 10:07 Алиана Устиненко и Анна Якунина стали хорошими подругамиБрэдли Купер на прогулке с дочерью - 10:00 Брэдли Купер на прогулке с дочерьюНовые подробности королевской свадьбы - 10:00 Новые подробности королевской свадьбыХью Грант впервые женился - 10:00 Хью Грант впервые женилсяСК РФ просит арестовать главу кузбасского МЧС - 10:00 СК РФ просит арестовать главу кузбасского МЧСБолее 400 ребят вступили в ряды Юнармии в Восточном военном округе - 09:56 Более 400 ребят вступили в ряды Юнармии в Восточном военном округеКартина абстракция со странным названием продана за рекордные $8 млн? - 09:49 Картина абстракция со странным названием продана за рекордные $8 млн?В Кремле одобрено переизбрание глав четырех регионов - 09:43 В Кремле одобрено переизбрание глав четырех регионовСМИ узнали о переезде Бориса Минца с семьей в Лондон - 09:43 СМИ узнали о переезде Бориса Минца с семьей в ЛондонЭкс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован - 09:43 Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован
Последние новости
Ученые рассказали, как избежать рака - 11:28 Ученые рассказали, как избежать рака Москве могут присвоить статус города-курорта - 11:22 Москве могут присвоить статус города-курорта Назван лучший способ отказаться от курения - 11:14 Назван лучший способ отказаться от курения «Звездные войны» надоели зрителям - 11:07 «Звездные войны» надоели зрителям Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок - 11:05 Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок Джонни Депп в Москве - 11:02 Джонни Депп в Москве Квартира в новостройке – выгодная инвестиция - 10:50 Квартира в новостройке – выгодная инвестиция Участники погрома на Лесной раньше «разводили» иностранцев - 10:49 Участники погрома на Лесной раньше «разводили» иностранцев Нежеланный гость: Мэй хочет спасти Трампа от протестующей толпы в Лондоне - 10:49 Нежеланный гость: Мэй хочет спасти Трампа от протестующей толпы в Лондоне Правозащитники обжаловали в ЕСПЧ ограничение митингов во время ЧМ-2018 - 10:36 Правозащитники обжаловали в ЕСПЧ ограничение митингов во время ЧМ-2018 В атаке на российских военных могли участвовать бойцы Свободной сирийской армии - 10:36 В атаке на российских военных могли участвовать бойцы Свободной сирийской армии В саммите Трампа и Ким Чен Ына примет участие президент Южной Кореи - 10:36 В саммите Трампа и Ким Чен Ына примет участие президент Южной Кореи Президенту Италии пригрозили импичментом - 10:36 Президенту Италии пригрозили импичментом
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"