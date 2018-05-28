Назван лучший способ отказаться от курения

Американские ученые заявили об эффективности финансового вознаграждения в борьбе с курением.

По информации, в исследовании приняли участие около шести тысяч человек. Добровольцев разделили на группы, предлагая каждой из них разные методы избавления от вредной привычки. Одних информировали о пользе здорового образа жизни, другим предлагали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты.

Также, некоторым участникам пообещали финансовое вознаграждение: тем, кто сможет воздержаться от курения в течение шести месяцев, пообещали выплатить по 600 долларов.

По данным, участники, которым предлагали деньги, показали наилучшие результаты. Число бросивших курить «традиционными» способами составило от 0,5 до 1%, в то время как заинтересованные участники справились с заданием в несколько раз лучше. По мнению исследователей, это говорит о неэффективности распространенных способов избавления от никотиновой зависимости.

Ученые отметили, что подобный метод может пригодиться компаниям, помогающим сотрудникам избавляться от вредных привычек. По данным, финансовое вознаграждение может стать самым дешевым и эффективным способом.