Нежеланный гость: Мэй хочет спасти Трампа от протестующей толпы в Лондоне

Показать меню
Актуально
Командование «ООС» требует видеоотчёты с боевых вылазок: сводка о военной - 14:42 Командование «ООС» требует видеоотчёты с боевых вылазок: сводка о военной ситуации на Донбассе за 25–26 мая Супрун назвала область, в которой меньше всего подписано деклараций с врачами - 14:49 Супрун назвала область, в которой меньше всего подписано деклараций с врачами Зампред ЦБ РФ назвала условия признания платежей в криптовалюте - 14:59 Зампред ЦБ РФ назвала условия признания платежей в криптовалюте Адвокат Винника собрался судиться с правоохранительными органами РФ - 14:59 Адвокат Винника собрался судиться с правоохранительными органами РФ В Москве побит рекорд по высоте атмосферного давления - 14:59 В Москве побит рекорд по высоте атмосферного давления Главы КНДР и Южной Кореи провели вторые переговоры - 14:59 Главы КНДР и Южной Кореи провели вторые переговоры Обвиняемый по делу «Зимней вишни» глава МЧС Кузбасса заплакал в суде - 15:00 Обвиняемый по делу «Зимней вишни» глава МЧС Кузбасса заплакал в суде Футбольных хулиганов «с репутацией» не пустят на игры ЧМ-2018 - 15:00 Футбольных хулиганов «с репутацией» не пустят на игры ЧМ-2018 Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провёл плановые стрельбы в Баренцевом - 15:21 Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провёл плановые стрельбы в Баренцевом море «Мы отстали от России лет на 30 и уже не догоним», — украинский чиновник - 15:56 «Мы отстали от России лет на 30 и уже не догоним», — украинский чиновник Порядка 72 тысяч полицейских следят за порядком на последних звонках в школах РФ - 16:00 Порядка 72 тысяч полицейских следят за порядком на последних звонках в школах РФ На полигоне Дубровичи стартовала лётная программа конкурса «Авиадартс-2018» - 16:14 На полигоне Дубровичи стартовала лётная программа конкурса «Авиадартс-2018» На Кубани задержан крупный застройщик по делу о двойных продажах квартир в Сочи - 16:42 На Кубани задержан крупный застройщик по делу о двойных продажах квартир в Сочи Кабмин: Украинские конструкторы работают над оружием нового поколения - 16:49 Кабмин: Украинские конструкторы работают над оружием нового поколения Бышовец: шансы "Ливерпуля" на победу в ЛЧ предпочтительнее, чем у "Реала" - 16:56 Бышовец: шансы Порошенко сообщил, за кого будет болеть в финале ЛЧ - 17:14 Порошенко сообщил, за кого будет болеть в финале ЛЧ Ларссон выиграла турнир в Нюрнберге и завоевала второй титул WTA в карьере - 17:14 Ларссон выиграла турнир в Нюрнберге и завоевала второй титул WTA в карьере
» » Нежеланный гость: Мэй хочет спасти Трампа от протестующей толпы в Лондоне

Нежеланный гость: Мэй хочет спасти Трампа от протестующей толпы в Лондоне


Добавлено: 28 май 2018 в 10:49, Категория: Политика
Нежеланный гость: Мэй хочет спасти Трампа от протестующей толпы в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не даст протестующей толпе растерзать президента США Дональда Трампа. Такой риск будет присутствовать во время их встречи в Лондоне.

Тереза Мэй намерена спасти Дональда Трампа от протестующей толпы во время его визита в Великобританию. Из-за этого президент США не сможет посетить Лондон, как это предполагалось ранее. Трамп в Лондоне - нежеланный гость, во всяком случае, для лиц, протестующих против политики США. Для противников Трампа его визит в США сравнителен плевку в лицо. Мэй знает это, и поэтому заранее планирует избежать встречи с Трампом в столице, а так же скорректирует его маршрут. В противном случае это может быть чревато новой волной протестов со всеми вытекающими последствиями.

Встреча Терезы Мэй и Дональда Трампа состоится вне Лондона, сообщает The Sun. Помимо этого, американскому лидеру придется отказаться от визита в британский парламент. Вместо этого Трамп и Мэй побеседуют в загородном поместье Чекерс, а встреча с королевой Великобритании Елизаветой II пройдет в Виндзорском замке вместо Букингемского дворца.

Трамп планирует посетить Великобританию 12 июля.


Материалы по теме:

Мэй боится звать Трампа в Лондон
Тереза Мэй потребовала больше доказательств химатаки в Думе
Трамп поедет в Англию в конце зимы наступающего 2018
Twitter-скандал не отменяет визита Трампа в Великобританию — Мэй
Добавлено: 28 май 2018 в 10:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Выписку из больницы президента Палестины решили отложить

Выписку из больницы президента Палестины решили отложить

Роналду допустил уход из мадридского «Реала»

Роналду допустил уход из мадридского «Реала»

Премию «Национальный бестселлер» получил роман о гриппе

Премию «Национальный бестселлер» получил роман о гриппе

В Ростовской области мать с двумя детьми попала под товарный поезд

В Ростовской области мать с двумя детьми попала под товарный поезд

Новости России
еще новости
Смольный отправил в отставку главу комитета по развитию туризма Петербурга

Смольный отправил в отставку главу комитета по развитию туризма Петербурга

Грудинин предложил готовить мигрантов к России у них на родине

Грудинин предложил готовить мигрантов к России у них на родине

Москве могут присвоить статус города-курорта

Москве могут присвоить статус города-курорта

СК РФ просит арестовать главу кузбасского МЧС

СК РФ просит арестовать главу кузбасского МЧС

Новости шоу-бизнеса
еще новости
«Дэдпул-2» вторую неделю подряд лидирует в российском прокате?

«Дэдпул-2» вторую неделю подряд лидирует в российском прокате?

Кейт Миддлтон с детьми побывала на скачках в Норфолке

Кейт Миддлтон с детьми побывала на скачках в Норфолке

Сына Мирославы Думы избили в элитном спортивном центре

Сына Мирославы Думы избили в элитном спортивном центре

Татьяна Мусульбес ответила на часто задаваемые вопросы подписчиков

Татьяна Мусульбес ответила на часто задаваемые вопросы подписчиков

Новости политики
еще новости
Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок

Астана: центр геополитической борьбы за новый мировой порядок

Нежеланный гость: Мэй хочет спасти Трампа от протестующей толпы в Лондоне

Нежеланный гость: Мэй хочет спасти Трампа от протестующей толпы в Лондоне

Путин прав: Эрдоган вслед за Россией принял решение по доллару, но пошел дальше

Путин прав: Эрдоган вслед за Россией принял решение по доллару, но пошел дальше

Почему россияне по-прежнему гибнут в Сирии от ударов ИГИЛ

Почему россияне по-прежнему гибнут в Сирии от ударов ИГИЛ

Новости экономики
еще новости
Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект с $250 млн для обороны Украины

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект с $250 млн для обороны Украины

Лотерею М.С.Л. исключили из санкционных списков

Лотерею М.С.Л. исключили из санкционных списков

МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

МВФ: экономика РФ будет отставать от Восточной Европы

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Евросоюз решил помирить Москву и Киев

Новости общества
еще новости
Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» отработал поражение береговых целей

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» отработал поражение береговых целей

Более 400 ребят вступили в ряды Юнармии в Восточном военном округе

Более 400 ребят вступили в ряды Юнармии в Восточном военном округе

БПК «Адмирал Трибуц» в Тайланде посетили около тысячи человек

БПК «Адмирал Трибуц» в Тайланде посетили около тысячи человек

Представительницы ЦСКА приняли участие в товарищеском матче между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях

Представительницы ЦСКА приняли участие в товарищеском матче между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях

Происшествия
еще новости
На Кубани задержан крупный застройщик по делу о двойных продажах квартир в Сочи

На Кубани задержан крупный застройщик по делу о двойных продажах квартир в Сочи

В Ростовской области начальник шахты решил скрыть смерть рабочего и приказал спрятать тело

В Ростовской области начальник шахты решил скрыть смерть рабочего и приказал спрятать тело

В Петербурге мужчина с гранатой устроил стрельбу на улице Пограничника Гарькавого

В Петербурге мужчина с гранатой устроил стрельбу на улице Пограничника Гарькавого

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

Новости Украины
еще новости
В результате обстрела оккупированного Докучевска повреждены жилые дома

В результате обстрела оккупированного Докучевска повреждены жилые дома

В Донбассе нашелся боец, пропавший во время ночного боя

В Донбассе нашелся боец, пропавший во время ночного боя

Назван лучший способ отказаться от курения

Назван лучший способ отказаться от курения

Бойцы ВСУ захватили позиции боевиков на Донбассе: появилось видео

Бойцы ВСУ захватили позиции боевиков на Донбассе: появилось видео

Мировые новости
еще новости
Польша готова оплатить размещение американской военной базы

Польша готова оплатить размещение американской военной базы

Ученые рассказали, как избежать рака

Ученые рассказали, как избежать рака

Уже занято: Илон Маск пытался купить домен украинского СМИ

Уже занято: Илон Маск пытался купить домен украинского СМИ

Ученые научились уничтожать

Ученые научились уничтожать "бессмертные" раковые клетки




Лента новостей
Новый Kia Soul может получить полный привод - 13:14 Новый Kia Soul может получить полный приводВ Донбассе нашелся боец, пропавший во время ночного боя - 12:49 В Донбассе нашелся боец, пропавший во время ночного бояСына Мирославы Думы избили в элитном спортивном центре - 12:35 Сына Мирославы Думы избили в элитном спортивном центреМоравецкий: Северный поток-2 – гибридное оружие против ЕС и НАТО - 12:28 Моравецкий: Северный поток-2 – гибридное оружие против ЕС и НАТОПентагон ответил на слова Китая, обвинившего США в нарушении суверенитета - 12:21 Пентагон ответил на слова Китая, обвинившего США в нарушении суверенитетаГрудинин предложил готовить мигрантов к России у них на родине - 12:21 Грудинин предложил готовить мигрантов к России у них на родинеПольша готова оплатить размещение американской военной базы - 12:14 Польша готова оплатить размещение американской военной базыМинздрав предложил ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10-20% - 12:08 Минздрав предложил ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10-20%«Мегафон» первым из операторов решил запустить 5G - 12:07 «Мегафон» первым из операторов решил запустить 5GРоссийские вузы не вошли в топ-100 всемирного рейтинга университетов - 12:07 Российские вузы не вошли в топ-100 всемирного рейтинга университетовТатьяна Мусульбес ответила на часто задаваемые вопросы подписчиков - 12:07 Татьяна Мусульбес ответила на часто задаваемые вопросы подписчиковВ России начался основной период сдачи ЕГЭ - 12:07 В России начался основной период сдачи ЕГЭОснователь Amazon назвал колонизацию Луны шансом на выживание - 12:07 Основатель Amazon назвал колонизацию Луны шансом на выживаниеЦена нефти марки Brent снизилась до 75,2 доллара за баррель - 12:06 Цена нефти марки Brent снизилась до 75,2 доллара за баррель
Последние новости
Суд арестовал главу МЧС Кузбасса - 14:36 Суд арестовал главу МЧС Кузбасса Удмуртские власти подарили Алине Загитовой квартиру в Ижевске - 14:35 Удмуртские власти подарили Алине Загитовой квартиру в Ижевске В Госдуме предложили присвоить Москве статус города-курорта - 14:35 В Госдуме предложили присвоить Москве статус города-курорта Медведев назначил заместителей руководителей Минпромторга и Минфина - 14:35 Медведев назначил заместителей руководителей Минпромторга и Минфина Глава Рособрнадзора попросил поддержать «месяц тишины» ради спокойствия школьников - 14:35 Глава Рособрнадзора попросил поддержать «месяц тишины» ради спокойствия школьников Магаданский губернатор ушел в отставку вслед за якутским - 14:35 Магаданский губернатор ушел в отставку вслед за якутским Попытка ВСУ оккупировать Горловку провалилась: сводка о военной ситуации в ДНР - 14:15 Попытка ВСУ оккупировать Горловку провалилась: сводка о военной ситуации в ДНР Прядкин: РФПЛ проведет опрос среди клубов об увеличении числа участников чемпионата - 14:07 Прядкин: РФПЛ проведет опрос среди клубов об увеличении числа участников чемпионата Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» отработал поражение береговых целей - 14:00 Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» отработал поражение береговых целей В результате обстрела оккупированного Докучевска повреждены жилые дома - 14:00 В результате обстрела оккупированного Докучевска повреждены жилые дома «Дэдпул-2» вторую неделю подряд лидирует в российском прокате? - 13:56 «Дэдпул-2» вторую неделю подряд лидирует в российском прокате? Москва оценила решение США и Польши приблизиться к российским границам - 13:49 Москва оценила решение США и Польши приблизиться к российским границам Кейт Миддлтон с детьми побывала на скачках в Норфолке - 13:49 Кейт Миддлтон с детьми побывала на скачках в Норфолке
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"