Нежеланный гость: Мэй хочет спасти Трампа от протестующей толпы в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не даст протестующей толпе растерзать президента США Дональда Трампа. Такой риск будет присутствовать во время их встречи в Лондоне.

Тереза Мэй намерена спасти Дональда Трампа от протестующей толпы во время его визита в Великобританию. Из-за этого президент США не сможет посетить Лондон, как это предполагалось ранее. Трамп в Лондоне - нежеланный гость, во всяком случае, для лиц, протестующих против политики США. Для противников Трампа его визит в США сравнителен плевку в лицо. Мэй знает это, и поэтому заранее планирует избежать встречи с Трампом в столице, а так же скорректирует его маршрут. В противном случае это может быть чревато новой волной протестов со всеми вытекающими последствиями.

Встреча Терезы Мэй и Дональда Трампа состоится вне Лондона, сообщает The Sun. Помимо этого, американскому лидеру придется отказаться от визита в британский парламент. Вместо этого Трамп и Мэй побеседуют в загородном поместье Чекерс, а встреча с королевой Великобритании Елизаветой II пройдет в Виндзорском замке вместо Букингемского дворца.

Трамп планирует посетить Великобританию 12 июля.