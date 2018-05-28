Под Харьковом пикап столкнулся с рейсовым автобусом, есть жертвы

В Харьковской области около 15:40 в понедельник, 28 мая, на окружной дороге автомобиль ИЖ столкнулся с рейсовым автобусом MAN. Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом. По предварительной информации, водитель пикапа погиб на месте ДТП, водитель и пассажиры автобуса от медицинской помощи отказались. Сейчас на место вызвана следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать обстоятельства происшествия.