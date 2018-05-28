Президент Польши назвал Россию самой серьезной угрозой глобальному миру

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию самой серьезной угрозой всему миру.

При этом, Дуда призвал страны-участницы НАТО стремиться к укреплению связей и подчеркнул, что для США лучшей инвестицией является стабильность и безопасность в Европе. Польский президент: «Для всех нас важно развитие политики безопасности и оборонного сотрудничества в Евросоюзе, а также развитие сотрудничества ЕС с США. Укрепление обороноспособности европейских стран расширяет возможности всего Североатлантического альянса, в том числе США».

Также, он отметил, что Россия является самой серьезной угрозой безопасности Европы и мира. Дуда добавил: «Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показывают реальные намерения России. События последних дней доказали, что Кремль позволяет себе совершать покушения с использованием химического оружия на территории стран НАТО и вмешиваться в демократические процессы».