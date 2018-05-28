Путин прав: Эрдоган вслед за Россией принял решение по доллару, но пошел дальше

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вслед за главой российского государства Владимиром Путиным объявил о курсе в отношении главных мировых валют.

Президент Турции во время выступления перед своими союзниками в Эрзеруме выступил с обращением к гражданам государства, содержащим призыв приступить к обмену долларов на лиры. Это же касается и евро.

В своем обращении к гражданам Эрдоган предложил гражданам, у которых доллары и евро «лежат под подушкой», пойти и обменять их на лиры, чтобы общими усилиями «сломать их игру».

Турецкий лидер уверен, что таким образом удастся противостоять давлению США и ЕС, остановив резкое падение курса национальной лиры по отношению к мировым валютам.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о реализации курса в России на полный отказ от доллара.