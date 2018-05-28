В аннексированном Крыму ФСБ РФ задержала украинца

В аннексированном Крыму ФСБ задержала гражданина Украины и россиянку за «попытку нелегального сбыта оружия».

По данным пресс-службы ФСБ, украинца 1986 года рождения и россиянку 1992 года рождения задержали при попытке сбыта пистолета «ТТ». Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нелегальную покупку, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия. На данный момент пистолет изъят и направлен на исследование. Кроме того, проверяется причастность данного оружия к ранее совершенным преступлениям.