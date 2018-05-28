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» » В российском селе депутат Госдумы установит памятник Путину

В российском селе депутат Госдумы установит памятник Путину


Добавлено: 28 май 2018 в 21:14, Категория: Украина

Завтра в российском селе Частоозерье Курганской области откроют скульптуру российского президента Владимира Путина.

По данным росСМИ, строительство 3,5-метровой композиции профинансировал депутат Госдумы Александр Ильтяков, у которого в вышеназванном селе расположена животноводческая ферма.

Отмечается, что за фигурой российского президента будет располагаться карта России, высота и ширина которой будет достигать 6 м. Депутат утверждает, что сооружение памятника не согласовывалось с АП, это его собственная инициатива.

При этом чтобы «Путина» не украли, в селе уже установили видеокамеры.


Фото:
В российском селе депутат Госдумы установит памятник Путину

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Добавлено: 28 май 2018 в 21:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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