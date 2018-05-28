В сеть выложили фото мощного удара по позициям боевиков на Донбассе

Украинский волонтер Юрий Мысягин обнародовал фото мощного удара по позициям боевиков в районе Светлодарской дуги, в результате чего была уничтожена военная техника.

Мысягин отметил: «На Светлодарской дуге боевая группа К-2 входящая в 54-ю бригаду, отомстили за раненого побратима и уничтожили боевую технику сепаратистов».

Он уточнил, что 4 мая боевики вели обстрел из БМП позиций украинских военных в этом районе. При этом один из боеприпасов разорвался возле бойца и ему оторвало два пальца на левой руке.

Волонтер пишет: «Искали позицию и искали БМП с которой тогда был произведен обстрел. И нашли, но на позиция оказалась не только БМП-1, но и МТЛБ-ЗУ. По углу и траектории, эта позиция подходила как раз под ту, которую они так долго искали. Для подтверждения, сделали несколько облетов беспилотниками. Когда все данные были собраны, на следующее утро началась операция. Но, почти сразу что-то пошло не так».

По словам Мысягина, уже через неделю операция по уничтожению вражеской техники все же увенчалась успехом.

Он добавил: «Два попадания легли прямо в блиндаж, потом перевели огонь на технику. Из трех выстрелов, два легли в трех метрах от МТЛБ-ЗУ, а третьим прямо в „нос“ ей попали. Она загорелась и огонь был переведен на БМП, находящуюся в нескольких метрах рядом в закрытой позиции. По рации пришла информация, что с соседнего сепарского опорника выехала еще одна БМП и начала работать — она была ближе к группе, поэтому было принято решение, что раз уже „идет работа“, и все пока получается то и ее не стоит обделять вниманием. Быстро пристрелялись и из 12 выстрелов 2 точно легли в цель. Попали под правый борт и под нос».

Фото: