В сеть выложили фото с места убийства школьницы под Торецком

Обстрел населенного пункта Железной Донецкой области, в результате которого погибла 15-летняя школьница, полиция квалифицировала как террористический акт.

Отдел коммуникации полиции Донецкой области сообщает, что о трагическом происшествии в полицию сообщил ее дедушка. Девочка вышла на улицу, когда боевики открыли артиллерийский огонь по Железному. Во двор упал снаряд, который своими осколками смертельно ранил ребенка.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Торецкого отделение полиции. Предварительно факт квалифицированы по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

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