Это зависть: В Крыму объяснили, почему Киев теряет контроль над районами Украины

В украинских регионах, которые граничат с Крымским полуостровом, происходит, как считают в Киеве, что-то неладное — речь идет, ни много ни мало, о "потере признаков государственного управления". Федеральное агентство новостей попыталось разобраться в ситуации.Все началось с заявления Бориса Бабина, "постоянного представителя украинского президента в Крыму" (да, в Украине есть такой вот абсурдный пост) — по его словам, в Геническом районе Херсонской области осуществляются какие-то странные "антиукраинские акции", организованные "преступными элементами"."Ситуация пока еще не критическая, но опасная. На уровне района довольно трудно противодействовать этому явлению, полиция и исполнительные власти не справляются. Я уверен, что наши спецслужбы уже обратили внимание на проблему и начали предпринимать определенные меры, однако украинский народ должен знать страшную правду", — цитируют Бабина украинские СМИ.Комментируя заявление постпреда украинского президента в Крыму, Николай Юревич, депутат Госсовета Республики Крым, отметил, что Киев, очевидно, теряет контроль над украинским государством. Что, впрочем, и не удивительно. Понятно, что ситуация ощущается особенно остро в пограничных районах, где люди видят, что нищета и беспредел, в условиях которых они живут — это что-то ненормальное и отсутствующее у соседей.