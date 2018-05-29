Грузия разорвет дипломатические отношения с Сирией

Грузия начала официальные процедуры прекращения дипломатических отношений с Сирией, признавшей «независимость» Южной Осетии — оккупированного Россией грузинского региона.

Пресс-служба МИД страны сообщает, что по словам замглавы министерства Давида Дондуа, сегодня «в результате манипулирования со стороны России сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия)».

Тем самым, режим сирийского диктатора Башара Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и этническую чистку в регионе.

Глава МИД, вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе призвал международное сообщество осудить «очередное вопиющее нарушение закона Асадом».