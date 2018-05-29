Лавров рассказал о просьбе Обамы к Путину накануне госпереворота на Украине

Глава министерства внешней политики РФ Сергей Лавров, выступая в Минске, рассказал, что в 2014 году, накануне подписания соглашения между бывшим лидером Украины Виктором Януковичем и оппозицией, Владимиру Путину позвонил экс-президент США Барак Обама. Американский лидер просил российского президента не отговаривать Виктора Януковича от сделки с оппозицией.

По словам российского министра, Путин не отговаривал Януковича, сказав, что, если тот согласится, то он имеет на это суверенное право как президент.

Москва тогда обратилась к гарантам соглашения – МИД Германии, МИД Польши и МИД Франции, но те заявили, что Янукович сбежал из страны, чтобы не разбираться в возникших проблемах.

Оппозиция, вместо «правительства национального согласия», объявила себя «правительством победителей».

Напомним, соглашение об урегулировании ситуации на Украине было подписано 21 февраля 2014 года. Сторонами выступили Виктор Янукович и оппозиция, в лице Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Владимира Кличко. Документ предусматривал прекращение беспорядков и формирование нового правительства.