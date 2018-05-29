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На Донбассе подняли истребительно-бомбардировочную авиацию


Добавлено: 29 май 2018 в 22:21, Категория: Украина
На Донбассе подняли истребительно-бомбардировочную авиацию

Военное командование сообщило, что сейчас в армии активно идет подготовка всех сил и средств «к выполнению задач по назначению»

В течение последней недели в силах операции объединенных сил, которые задействованы для противостояния российской агрессии в Донбассе, проходила внезапная проверка боеготовности подразделений авиации. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

«Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности при поддержке авиации действий общевойсковых частей», — лаконично прокомментировали ход масштабных мероприятий в штабе.


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Добавлено: 29 май 2018 в 22:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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