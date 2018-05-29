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«Не вставая с кресла, Путин может проникать в души американцев»


Добавлено: 29 май 2018 в 09:14, Категория: Политика
«Не вставая с кресла, Путин может проникать в души американцев»

Очередной материал из рубрики «утреннее русское зло». Американское передовое издание разбирает, почему русские все-таки напали на бедных американцев путем рекламы в Фейсбуке и задумываются, что: «кипучая вера в наше превосходство и добродетельность может рассматриваться другими как гордыня».

Пока в мире кипят страсти по Украине, Сирии, Ирану, КНДР и новому урагану, США продолжает упорно бороться с русским вмешательством. Правда теперь оно, с «вероломного нападения ста миллионов злобных хакеров» сократилось до рекламы в фейсбуке, но и это нанесло по ранимым душам американцев жесточайший удар, который заставил их задать один из главных новых вечных вопросов: «А нас за что?».

«Реклама в Фейсбуке, которую Россия купила в период президентской кампании 2016 года и которую Конгресс показал ранее в мае, свидетельствует об очевидном намерении России нанести заметный ущерб США, и это должно заставить американцев испытать стыд и впредь соблюдать осторожность. Эта реклама также стала для американцев четким сигналом, касающимся намерений президента России Владимира Путина: если вы мешаете мне, я буду мешать вам.

Мы стали чрезвычайно уязвимыми перед манипуляциями в социальных сетях, не сумев взять под контроль наши эмоции и страсти — и благодаря нашей собственной доверчивости. Кроме того, постоянные нападки президента Трампа на СМИ и готовность его базы подхватить такой сигнал, несомненно, послужили интересам Путина и его агентов. Для того чтобы проникнуть в сознание американцев, не нужно быть гением, потому что это легко. Если вас серьезно беспокоила проблема иммиграции, вы, вероятно, видели в Фейсбуке рекламу со значком «Захватчикам вход запрещен». Или, если вам близки идеи расизма, вы, возможно, видели покрытый флагом гроб с подписью: «Еще одно шокирующее нападение на полицейского, совершенное активистом движения [Black Lives Matter]». Если вы были убеждены, что победа Хиллари Клинтон станет началом эпохи безбожия, вы, вполне вероятно, видели рекламу, в которой Иисус борется на руках с сатаной. Сатана говорит: «Если выиграю я, выиграет Клинтон!» На что Иисус ему отвечает: «Этого не будет, пока я в состоянии этому помешать!».

Не вставая с кресла, Путин может проникать в души американцев, укреплять в них предрассудки и внушать им различные идеи, чтобы формировать дух эпохи — или, что предпочтительнее, толпу. Нет никаких сомнений в том, что ему нравится вкус такой власти. Хотя Путину категорически не нравится Клинтон, пока остается неясным, как он относится к Трампу. Российский заговор? Несомненно, но со временем кажется все более вероятным то, что — если не считать нескольких неумелых попыток команды Трампа достать компромат на Клинтон — в этом заговоре участвовали почти исключительно россияне», — рассказывает недавний материал от одного из ведущих изданий США — The Washington Post.

Итак, почти трехлетняя история с «вмешательством в выборы президента США» теперь сократилась до рекламы в Фейсбуке, из которой точно доказана реклама передач американского филиала канала RT, где и правда говорилось о животрепещущих темах для американцев: засилии мигрантов, расизме, как белом, так и черном, а также разложению моральных устоев. Надо сказать, что RT об этом писало и снимало гораздо менее жестко, чем, например, тот же канал Инфоворс, но виноваты они были тем, что основаны русскими, которых принято ненавидеть также, как кататься на велосипеде.

«Между тем «буря и натиск» американцев, направленные против России, несут в себе элемент некой непроизвольности. «Ненавидеть Россию — это как кататься на велосипеде», — смеется Нина Хрущева, правнучка бывшего советского лидера Никиты Хрущева и профессор в области международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке. С момента избрания Трампа она говорила о том, что Россия пыталась обнародовать слабые места Америки и продемонстрировать, насколько легко Путин может проявлять свою власть, даже не оказывая при этом никакого давления», — продолжает рассказ американское издание.

Тут стоит отметить, что преподает в Новой школе Нью-Йорка профессор Нина Хрущева такой чудный предмет, как пропаганда. «По ее шутливому высказыванию, «занимается пропагандой», как некогда ее знаменитый прадед. Только, в отличие от Никиты Сергеевича, ставку делает не на коммунизм, а на демократию», — рассказывают местные СМИ о живущей в Штатах уже 20 лет внучке генсека.

Собственно, далее уже можно ничего не говорить — пани отрабатывает свои серебряники, продолжая честно рассказывать американцам про «жуткую Россию», где она имела с рождения свой бутерброд с икоркой. Хотя, замечание про патологическую ненависть стоит запомнить — это, отчасти и сыграло на руку раздувавшим скандал с хакерами. Американцы привыкли, их приучили, что Россия плохая и тут дали в этом убедиться — смотрите, ну вот же в Фейсбуке. И то, что десяток или даже несколько сотен постов там не идут ни в какое сравнение с тем же вмешательством одного Макфола, который открыто признался, что финансировал оппозицию в Москве с целью не допустить Путина до выборов, американцев интересует мало: не надо путать страну «демократии и свободы слова» с тоталитарной Россией, это у вас в России можно давать эфир русофобам, а здесь «свобода» - и мнений двух быть не может. Впрочем, даже у Washington Post местами закрадываются сомнения, что не все так однозначно.

«Пренебрежение президента Обамы по отношению к Путину, а также критика выборов в России со стороны тогдашнего госсекретаря Клинтон, вероятно, заставили Путина ответить им в своей собственной манере. По мнению Хрущевой, Путин не считает, что он что-то сделал неправильно. Что касается обычных россиян, они находят происходящее довольно забавным. По ее словам, ее бывшие соотечественники либо любят, либо ненавидят Америку — третий вариант встречается существенно реже. В целом, они просто не понимают, почему американцы так настойчиво упиваются своей хваленой исключительностью.

Многие страны наблюдали за тем, как мы лгали и вмешивались в их внутренние дела. Они видели, как мы вторгались на территорию других стран и создавали военные базы. Наша кипучая вера в наше превосходство и добродетельность может рассматриваться другими как гордыня. В конечном итоге, все хотят уважения к себе, и больше всех его хотят диктаторы и такие избранные нечестным путем президенты, как Путин. А мы понимаем, что они готовы сделать практически все, чтобы его добиться», — подводят они итог.

Вообще, последний абзац надо вырезать и вставить в рамочку. Там где про кипучую веру в превосходство над другими и «добродетель» путем лжи, вторжений и создания военных баз. Но при этом диктаторы все равно Путины. Собственно — это говорит вообще обо всей политике и отношении США с остальным миром — избранная нация, которая может вот так просто заявиться в Пекин, Тегеран, Берлин, Москву, закинуть ногу за ногу и диктовать ультиматумы, заявляя о «удачных условиях переговоров» и ни разу не понимая, почему это «дикари» ими не восторгаются.

И ведь дело далеко не в гордыне, хотя и в ней тоже. По факту, ни китайцы, ни русские, ни персы не являются американофобами. В большинстве своем людям там вообще глубоко параллельно, кем там кто себя считает за океаном — пусть хоть объявляют себя олимпийскими богами. Проблема в том, что свои фантазии они переносят в реальность, начиная действовать, как «избранные» и решать, кому жить, а кому и когда умирать, то есть занимаются открытым вмешательством в жизнь всех на планете, от африканских пигмеев до России. Какой же реакции ожидает США от тех, на кого нападает хоть в военном плане, хоть в политическом или информационном. Вызывает это ни зависть, ни гордыню, а защитный инстинкт. Казалось бы, самозащита — вещь довольно банальная, но как видим, с той стороны, где в мозгах нарисована «страна справедливых светлых эльфов» и «некая территория, которую надо цивилизовать», прописные истины не действуют.

http://katyusha.org/view?id=9985


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Добавлено: 29 май 2018 в 09:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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