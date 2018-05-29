Премьер-министр Украины отметился жестким высказыванием в адрес властей Российской Федерации

Владимир Гройсман на своей официальной странице в Facebook напомнил общественности о том, что накануне на Донбассе жертвой боевиков, контролируемых Россией, стала 15-летняя девочка по имени Дарья.Глава Кабинета Министров Украины подчеркнул, что очередной обстрел мирного населения со стороны подконтрольных властям РФ террористов лишний раз подтверждает, что “Россия - это дикий зверь, который должен сидеть в клетке”.Премьер-министр также назвал Россию “страной-убийцей, которая не щадит ни своих, ни чужих людей”.Напомним, за последние 24 часа в зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск погибли двое гражданских.