С 1 июня жителям ОРДЛО запретили въезд в Россию

Россия с 1 июня 2018 года запретила населению ОРДЛО въезд на территорию РФ в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию ГУР МОУ отметил, что в связи с проведением на территории РФ чемпионата мира по футболу, российское руководство запретило с 1 июня 2018 года местному населению оккупированных территорий въезд на территорию Ростовской области, учитывая сложную криминогенную ситуацию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и угрозу распространения преступности.