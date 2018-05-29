В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области до сих пор подтоплено около 50% баз отдыха. Большая площадь покрыта слоем воды около 50 сантиметров, вместо дорог образовались залитые водой каналы.

Пляжи и базы отдыха в Кирилловке затопило из-за того, что береговую линию вовремя не засыпали песком, сообщает начальник Приазовского национального парка Дмитрий Воловик.

«Береговая кромка смывается. Это явление характерно для всего северного побережья Азовского моря, потому что превалирует восточный ветер и постоянно смывает», — объясняет Воловик.

На территории нацпарка есть устье, которое соединяет Азовское море и Молочный лиман, и фактически является песколовкой — песок перемещается во время шторма и постоянно его забивает. «Мы не реже двух раз в год его чистим. Из-за этого у нас накопилось большое количество песка. В середине мая на совещании в Кирилловском поселковом совете мы предложили базам отдыха, детским пионерским лагерям, в которых смыло пляжи, такое природоохранное мероприятие — предоставить им необходимое количество этого песка, чтобы они отсыпали себе пляжи», — говорит чиновник.

«Если этот песок переместить на пляжи, то, соответственно, первый удар стихии будет именно на пляжи. Если отсыпается песок на пляж, то будет смываться береговая линия, а не пляж», — пояснил Дмитрий Воловик.

Embedded video for Шторм в Кирилловке: в сети появилось видео затопленных баз отдыха

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