Создание антикоррупционного суда скоро начнется, - Порошенко

Процесс создания украинского Высшего Антикоррупционного суда должен стартовать уже в первых числах июля этого года.Такую информацию представителям СМИ предоставил сам президент Украины Петр Порошенко в ходе проведения планового общения с прессой.Он подчеркнул, что на данный момент парламент активно рассматривает несколько тысяч правок, которые должны отточить законодательные нормы.При этом Порошенко подчеркнул, что с большим оптимизмом смотрит развития этого демократического института, который поможет Украине приблизится к Европе.