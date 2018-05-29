Стали известны имена шестерых российских военных, погибших в Сирии

В расследовании группы Conflict Intelligence Team стало известно имя еще одного гражданина РФ, погибшего в Сирии в ходе обстрела 23 мая.

Отмечается, что погибшего зовут Александр Филимонов. Следовательно, в провинции Дейр-Эз-Зор в ходе обстрела были убиты не менее шести россиян.

Как сообщалось ранее, в Сирии погибли Вячеслав Кравченко, Дмитрий Вершинин, Сергей Елин, Игорь Михайлов и Кирилл Полищук.

В группе добавили: «Таким образом, количество погибших в бою составляет не менее шести человек. При этом Минобороны пока не назвал имена четырех военнослужащих, о гибели которых заявили в ведомстве. Поэтому неизвестно, кто из установленных шестерых россиян указанный в числе официальных потерь».

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