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Стали известны имена шестерых российских военных, погибших в Сирии


Добавлено: 29 май 2018 в 11:07, Категория: Украина

В расследовании группы Conflict Intelligence Team стало известно имя еще одного гражданина РФ, погибшего в Сирии в ходе обстрела 23 мая.

Отмечается, что погибшего зовут Александр Филимонов. Следовательно, в провинции Дейр-Эз-Зор в ходе обстрела были убиты не менее шести россиян.

Как сообщалось ранее, в Сирии погибли Вячеслав Кравченко, Дмитрий Вершинин, Сергей Елин, Игорь Михайлов и Кирилл Полищук.

В группе добавили: «Таким образом, количество погибших в бою составляет не менее шести человек. При этом Минобороны пока не назвал имена четырех военнослужащих, о гибели которых заявили в ведомстве. Поэтому неизвестно, кто из установленных шестерых россиян указанный в числе официальных потерь».


Фото:
Стали известны имена шестерых российских военных, погибших в Сирии

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Добавлено: 29 май 2018 в 11:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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