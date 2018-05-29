Суд отпустил всех задержанных на Лесной на поруки нардепов

Деснянский районный суд Киева отпустил двух задержанных по делу о столкновениях между полицией и протестующими у метро «Лесная» на поруки депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Задержанного Романа Шевченко отдали на поруки депутату Бориславу Березе, а Павла Мороза – нардепу Андрею Билецкому.

Как написал участник С14 Сергей Мазур в Facebook, третий задержанный Ярослав Ткаченко был также отпущен на поруки народного депутата.



Ранее националисты пришли под суд, где рассматривали столкновения на Лесной.

Фото: РБК-Украина