Украинец устроил смертельное ДТП на скоростной дороге в Польше

Гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП в Польше. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на полицию во вторник, 29 мая.

Утверждается, что аария произошла еще вечером 26 мая. В этот день 42-летний украинец на Mitsubishi Pajero, двигаясь в направлении Ченстохова по скоростной дороге DK1, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил лобовое столкновение с Volvo, которой управлял 25-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Mitsubishi и четыре человека в Volvo — водитель и три пассажира (две женщины и мужчина) — получили трамвы и были госпитализированы в больницу. Там одна из пассажирок Volvo, 47-летняя женщина, умерла. Состояние остальных травмированных тяжелое.

«После медицинского обследования водителя Pajero оказалось, что в результате ДТП он почти не пострадал. Мужчине сделали анализ крови и выяснили, что у него более пяти промилле алкоголя — для многих людей это смертельная доза», — пишет издание.

Полиция задержала украинца. Его допросили в прокуратуре. Мужчина признал свою вину, но утверждал, что не помнит инцидента.