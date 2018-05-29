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» » В Германии сделали внезапное заявление по Украине после разговора с Лавровым

В Германии сделали внезапное заявление по Украине после разговора с Лавровым


Добавлено: 29 май 2018 в 12:14, Категория: Политика
В Германии сделали внезапное заявление по Украине после разговора с Лавровым

Глава немецкого МИД Хайко Маас, выступая на Global Solutions Summit в Берлине, заявил, что украинский вопрос не решить без участия России.

Глава МИД Германии рассказал о скорой встрече с российским министром Сергеем Лавровым, на которой они планируют обсудить ситуацию на Украине.

Немецкий министр подчеркнул, что только Россия может сдвинуть с мертвой точки урегулирование украинского конфликта.

Накануне, в ЛНР заявили, что украинские силовики взяли паузу, но только на время. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР выяснила, что инструкторы НАТО, прибывшие на Украину, готовят солдат ВСУ к провокациям и терактам.


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Добавлено: 29 май 2018 в 12:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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