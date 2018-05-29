В Германии сделали внезапное заявление по Украине после разговора с Лавровым

Глава немецкого МИД Хайко Маас, выступая на Global Solutions Summit в Берлине, заявил, что украинский вопрос не решить без участия России.

Глава МИД Германии рассказал о скорой встрече с российским министром Сергеем Лавровым, на которой они планируют обсудить ситуацию на Украине.

Немецкий министр подчеркнул, что только Россия может сдвинуть с мертвой точки урегулирование украинского конфликта.

Накануне, в ЛНР заявили, что украинские силовики взяли паузу, но только на время. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР выяснила, что инструкторы НАТО, прибывшие на Украину, готовят солдат ВСУ к провокациям и терактам.