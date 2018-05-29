В Канаде предлагают передать Украине оружие, предназначенное Иракским курдам

Канадские консерваторы под руководством Эндрю Шиира выступают за то, чтобы федеральное правительство предоставило Украине военное оборудование на сумму 9,5 млн долларов, которое изначально предназначалось для курдских сил.Об этом пишет Nsnews.Правительство под председательством Джастина Трюдо 15 месяцев назад объявило, что предоставит оружие курдам, включая винтовки, автоматы, легкие минометы, и противотанковые ракеты, чтобы помочь им в борьбе против исламских боевиков в Ираке.Однако, произошли задержки с получением одобрений от правительства Ирака а также с заверениями, что оружие будет соответственно защищено и оно не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.