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» » В Киеве маленький ребенок выпал из окна

В Киеве маленький ребенок выпал из окна


Добавлено: 29 май 2018 в 18:00, Категория: Украина

Смертельное происшествие случилось сегодня около 13:00 в столице на улице Гната Юры, 10. Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

Оказалось, что четырехлетний мальчик выпал с балкона 12-го этаж вместе с москитной сеткой. Ребенок погиб на месте от полученных при падении травм.

«Если родители уходят из квартиры, а в доме есть малыш и открыты окна, то после несчастного случая к ним могут возникнуть претензии, ведь это может быть трактовано как халатность, повлекшая тяжелые последствия», — сообщили в МВД.

В Киеве маленький ребенок выпал из окна


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Добавлено: 29 май 2018 в 18:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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