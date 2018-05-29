В Киеве маленький ребенок выпал из окна

Смертельное происшествие случилось сегодня около 13:00 в столице на улице Гната Юры, 10. Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

Оказалось, что четырехлетний мальчик выпал с балкона 12-го этаж вместе с москитной сеткой. Ребенок погиб на месте от полученных при падении травм.

«Если родители уходят из квартиры, а в доме есть малыш и открыты окна, то после несчастного случая к ним могут возникнуть претензии, ведь это может быть трактовано как халатность, повлекшая тяжелые последствия», — сообщили в МВД.