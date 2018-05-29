В России пропал вертолет Ми-2: идут поиски

В Забайкальском крае России пропал вертолет Ми-2, на борту которого находится три человека.

По информации, пропавший вертолет принадлежит читинскому отделению ДОСААФ.

ТАСС сообщает: «Ми-2 не вышел на связь в Карымском районе. Ведутся его поиски».

Сообщается, что для поисков вертолета была задействована авиация, в том числе самолет Ан-26. Кроме того, спасатели подготовили к вылету на место дополнительные силы.

Спасатели сообщают: «В поисково-спасательных работах задействован самолет Ан-26 Росавиации и наземная группа».

В район возможного крушения вертолета были направлены пожарно-спасательные подразделения. По данным, вертолет совершал облет Сохондинского заповедника.