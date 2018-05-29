Война на Востоке Украины станет одной из главных тем переговоров между Россией и НАТО

Основные пункты запланированной на 31 мая повестки Совета Россия — НАТО — Украина и вопросы, связанные с военной деятельностью ради снижения напряженности.Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".Это заседание будет первым после инцидента в Солсбери, на который НАТО отреагировала сокращением персонала российского постпредства на 10 сотрудников."Ожидается, что тематика будет включать: ситуацию в Украине и вокруг нее, включая полное выполнение Минских соглашений, и вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и уменьшением рисков, в интересах снижения напряженности и повышения стабильности и безопасности в Европе", - рассказали в НАТО.