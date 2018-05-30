Прошедший экономический форум в Санкт-Петербурге запомнился ярким выступлением одного из постоянных участников - главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Он назвал основные проблемы, которые мешают нашей экономике расти.

«Проблемы нашего экономического роста не имеют никакого отношения к экономике. Нам нужно понять, почему мы снизили передачу и что нам нужно делать, чтобы снова повысить скорость. Для этого я предлагаю обсудить второй закон термодинамики... Чубайс сидит рядом, и это отягчающее для меня обстоятельство. Для тех, кто забыл среднюю школу, напомню его суть: в замкнутой системе хаос возникает просто потому, что мы ничего не делаем. И чтобы навести в ней порядок, надо что-то делать. А принимаемые меры должны быть качественные. Как говорится в известной фразе, надо очень быстро бежать вперед, чтобы хотя бы стоять на месте.

В чем сегодня наши главные проблемы? Вот мы обсуждаем «майский» указ президента. Вот сидят губернаторы. Спросите у любого из них: будут ли они выполнять указ? И я посмотрю на того сумасшедшего, кто сейчас встанет и скажет: «Нет, потому что у меня нет денег». А у них нет денег! Федеральное правительство тоже прекрасно знает, что дополнительных восьми триллионов рублей у него тоже нет. Откуда мы их тогда получим?

К большому сожалению, мы все вопросы свели к обсуждению, ГДЕ взять эти деньги, а не к тому, ЧТО на самом деле надо сделать. Две главные беды: абсолютная неэффективность и абсолютная безответственность. В стране никто не отвечает за результат, который был достигнут. Хотя, хочу вас успокоить, главная задача по выполнению указа президента решена. Мы передали министерству экономического развития Росстат. Все будет нормально, коллеги! (смех в зале).

У нас неэффективная налоговая система, она не может выполнять стимулирующую роль. Мы готовы обсуждать ставки налогов, но не готовы обсуждать систему. Бюджетная система тоже неэффективна, особенно в части межбюджетных отношений. У нас в целом неэффективная система управления. Нам нужно решать системные вопросы, а не искать восемь триллионов. Потому что говорить о том, что мы можем исправить наше образование или здравоохранение, залив их деньгами, бессмысленно. Добавив в любую неэффективную систему денег, мы сделаем только одно - возможность более эффективно их воровать».

https://www.saratov.kp.ru/daily/26834.7/3874829/