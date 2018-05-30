Глава СБУ: Убийство Бабченко заказали спецслужбы России

Убийство оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко было совершено по заказу спецслужб России.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил: «По полученным СБУ данным, убийство Бабченко заказали именно российские спецслужбы».
Убийство оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко было совершено по заказу спецслужб России.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил: «По полученным СБУ данным, убийство Бабченко заказали именно российские спецслужбы».
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