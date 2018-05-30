Известный российский оппозиционер прокомментировал резонансное убийство Аркадия Бабченко

Бывший чемпион мира по шахматам, российский оппозиционный политик Гарри Каспаров дал оценку убийству журналиста Аркадия Бабченко.Убийство. Это обычное дело для Путина в Украине, в Великобритании, в США… После убийства 298 человек на MH17 почему Путин должен волноваться? Покойся с миром", - написал господин Каспаров на своей официальной странице в Твиттере.Напомним, что 29 мая в работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома. Он умер в машине "скорой".Аркадий Бабченко был одним из главных критиков режима Владимира Путина. В частности, журналист осуждал аннексию полуострова Крым и агрессию России на Востоке Украины.