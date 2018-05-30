Климкин увидел «российскую тактику» в убийстве журналиста Бабченко

Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя убийство журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что пока рано говорить о том, кто совершил это преступление, однако намекнул на причастность России.

Украинский министр напомнил, что Аркадий Бабченко был ярым противником «российского режима» и сбежал из России в Прагу, заявив о преследовании.

Напомним, Аркадий Бабченко был застрелен на пороге собственного дома. К моменту приезда "скорой помощи" журналист бы еще жив, однако до больницы его не довезли, ранение оказалось слишком серьезным. Бабченко скончался в машине скорой помощи.