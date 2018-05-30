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«Мир молчит»: Геращенко отметила сложность переговоров по освобождению заложников


Добавлено: 30 май 2018 в 10:21, Категория: Украина
«Мир молчит»: Геращенко отметила сложность переговоров по освобождению заложников

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что сегодняшние переговоры в Минске будут очень сложными.

На своей странице в соцсети Геращенко написала: «Сегодня Минск. Еду с тяжелым сердцем. И из-за страшных ночных новостей. И из-за острого осознания, что происходит серьезная эскалация конфликта, не только на линии фронта. Война, терроризм — рядом, в тылу. Сегодня будет очень тяжелое заседание из-за ухудшения ситуации с безопасностью, убийства детей на Донбассе, из-за заблокированного вопроса освобождения заложников и недопуска МККК к заключенным, ввиду отсутствия ответа РФ на украинские инициативы передать им 23 россиян, чтобы освободить наших, в том числе Олега Сенцова».

Кроме того, она выразила обеспокоенность отсутствием реакции мира на проблему заложников и политзаключенных в Донбассе и РФ: «Так, люди доброй воли во многих странах вышли на акции поддержки Олега и его коллег по несчастью. Но где заявления, хотя бы о беспокойстве, правительств и лидеров ОБСЕ, ООН, СЕ, ПАСЕ, МККК, ЕС, США и других институций, которые должны жестко реагировать на недопуск врачей и консулов, безосновательное содержание в тюрьмах больше, чем 4 года? Мир молчит. И это усложняет украинскую задачу — вытащить».


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Добавлено: 30 май 2018 в 10:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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