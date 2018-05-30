Надежда Савченко выступила с обращением к осужденному в России Олегу Сенцову

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко обратилась к заключенному на территории РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Со слов Савченко, сейчас у Сенцова есть три пути: уйти в тень, жаждать славы или стать марионеткой президента Украины Петра Порошенко."Я искренне надеюсь, что Олега Сенцова обойдет моя судьба, когда из человека сначала делают героя, а потом делают антигероя в своей стране. От всей души желаю Олегу не попасть в жернова политической авторитарной машины в Украине", - заявила Савченко.Кроме того, Савченко призвала поддержать политзаключенных."Я прошу и призываю всех порядочных людей всего мира выйти на акции поддержки украинских политзаключенных с требованием к российским властям освободить людей из тюрем. Завершить обмен «всех на всех» заложников и военнопленных. Прекратить войну с Украиной и прекратить проливать кровь на украинской земле", - резюмировала политик.