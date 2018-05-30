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Небензя ответил в ООН на требование Запада «взять вину» за сбитый Boeing MH17


Добавлено: 30 май 2018 в 14:20, Категория: Политика
Небензя ответил в ООН на требование Запада «взять вину» за сбитый Boeing MH17

Постпред США при ООН Никки Хейли призвала Россию вслед за Нидерландами и Австралией «признать свою роль» в крушении «Боинга 777» в 2014 году на Украине в Донецкой области.

Со слов американского дипломата, Россия должна взять вину и приложить все усилия для сотрудничества по этому делу с целью определения виновных для их последующего наказания.

Василий Небензя, представляющий в международной организации Россию, заявил, что Москва не позволит никому разговаривать с собой на языке ультиматумов. На заседании Совбеза ООН он объявил о готовности РФ к «транспарентному и независимому расследованию», но о том, чтобы принять выводы следственной группы, речи нет.

Учитывая дурные методы работы отдельных государств, мы можем доверять только тем результатам следствия, где Россия является его полноценным участником, - заявил Небензя.

Мало того, что следствие по крушению малайзийского пассажирского самолета еще не завершено, Австралия и Нидерланды выступили с совместным заявлением, в котором полностью возложили вину на РФ, и призвали начать выплачивать семьям погибших компенсации.

Напомним, что следственная группа, в основном представленная экспертами Нидерландов и Австралии, показала ракету комплекса «Бук», на которой якобы сохранились отпечатки пальцев российских ракетчиков. Следствие утверждает, что именно эта ракета поразила пассажирский самолет.

Минобороны РФ полностью опровергло эту информацию, доказав несостоятельность этого утверждения.

«Мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участникам которых является Россия», — Небензя в Совбезе ООН ответил на выводы расследования по катастрофе MH17 pic.twitter.com/vuFN4VZknT

— РБК (@ru_rbc) 30 мая 2018 г.


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Добавлено: 30 май 2018 в 14:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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