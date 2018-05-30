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Небензя поставил диагноз Киеву


Добавлено: 30 май 2018 в 08:56, Категория: Политика
Небензя поставил диагноз Киеву

Совет Безопасности провел во вторник первое с февраля 2017 года открытое заседание по ситуации на востоке Украины. Прорыва в урегулировании конфликта за это время не произошло, не изменился и характер дискуссии на эту тему в Совбезе.
 
Западные страны продолжили обвинения в адрес Москвы, российская сторона призвала их трезво взглянуть на происходящее на Украине, а не слепо верить тому, что говорит официальный Киев.
 
Польша, организовавшая встречу в качестве председателя СБ ООН, пригласила на заседание двух докладчиков от ООН - заместителя генерального секретаря по политическим вопросам американку Розмари Дикарло и помощника генсека по гуманитарным вопросам Урсулу Мюллер - и главу Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртурула Апакана.
 
Последний, выступая по видеосвязи из Минска, сообщил, что с начала года СММ зарегистрировала "100 тыс. нарушений режима прекращения огня" и 107 случаев гибели мирных граждан, сообщает ТАСС. По его словам, в последнее время интенсивность боевых действий возросла, и "необходимы срочные меры" для того, чтобы обеспечить соблюдение режима тишины. Он призвал уделить особое внимание защите мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры.
 
Розмари Дикарло призвала международное сообщество не сдаваться и продолжать поиск мирного решения кризиса на Украине, в то время как Урсула Мюллер сообщила об острой нехватке средств на проведение гуманитарных операций в регионе. "В 2018 году гуманитарные сотрудники планируют оказать помощь и предоставить защиту 2,3 млн человек. Однако мы столкнулись с огромными трудностями в доступе и финансировании. Мы получили только 13% от $187 млн, которые просили выделить на план гуманитарного реагирования", - сказала она.
 
Отметив крайне тяжелую ситуацию в сфере здравоохранения и социальных услуг, помощник генсека озвучила и хорошую новость: по ее словам, ООН "после значительных усилий" расширила присутствие в неподконтрольных Киеву районах. "Мы надеемся, что это поможет нарастить оказание критически необходимой, беспристрастной, независимой и нейтральной гуманитарной помощи миллионам нуждающихся людей", - сказала она.
 

Малайзийский Boeing и новая инициатива Польши


 
В заседании, длившемся около трех часов, приняли участие главы МИД Нидерландов и Польши, которые большую часть своих выступлений посвятили антироссийской риторике.
 
Голландский министр Стеф Блок ожидаемо поднял тему авиакатастрофы малайзийского Boeing, доведя до сведения членов СБ последние заключения Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В обнародованном на прошлой неделе промежуточном докладе ССГ утверждала, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде.
 
Стеф Блок заявил, что Россия должна признать свою ответственность за случившееся и полноценно сотрудничать в расследовании инцидента. В ответ на это постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не может принять "беспочвенных выводов ССГ". "Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия", - указал дипломат. Он напомнил, что "с Россией на языке ультиматумов разговаривать никому не позволено".
 
Глава МИД Польши Яцек Чапутович на заседании выдвинул принципиально новое предложение - назначить специального посланника ООН по вопросам урегулирования ситуации на Украине, который бы контролировал деятельность учреждений всемирной организации в стране и отчитывался об их работе. По мнению министра, такой шаг также позволит придать "новую динамику мирному процессу".
 

Миссия ООН и заявление в поддержку "Минска"


 
Участники заседания продолжили обсуждение и идеи о развертывании в Донбассе международной миссии. Как заявил Чапутович, она должна сосредоточиться на мерах по снижению напряженности, контролировать выполнение минских соглашений, содействовать "выводу иностранных вооруженных формирований", а также следить за общественным порядком и процессом реинтеграции провозглашенных республик Донбасса. Члены СБ ООН по-прежнему очень осторожно подходят к этой инициативе. Как заявил на встрече боливийский постпред Сача Льоренти, развертывание международной миссии - это серьезный шаг, и такое решение СБ должен принять единогласно.
 
В свою очередь Василий Небензя отметил, что "ни у кого не должно быть иллюзий по поводу того, что какое-либо решение может быть работоспособно без учета воли населения Донбасса". Он напомнил, что основой для урегулирования конфликта остаются минские соглашения, закрепленные в 2015 году резолюцией Совета Безопасности 2202. "Именно в поддержку этих договоренностей между Киевом, Донецком и Луганском мы предложили подумать об учреждении миротворческой операции, - подчеркнул он. - К сожалению вместо этого мы наблюдаем попытки создать под зонтиком ООН некий альтернативный формат урегулирования, подменить усилия ОБСЕ и "нормандского формата" и перевернуть с ног на голову минский комплекс мер".
 
Небензя по пунктам разобрал договоренности, подписанные в Минске 12 февраля 2015 года, и подверг Киев критике за уклонение от их реализации. "Причина саботажа минских соглашений со стороны Киева проста: Киев сам не желает урегулирования, и Донбасс ему не нужен. Зачем ему несколько миллионов антивластно настроенных граждан накануне президентских выборов 2019 года? Рейтинг обанкротившейся киевской власти и так ниже некуда", - заявил постпред РФ.
 
По его словам, для реального урегулирования необходимо вести переговоры с Донбассом. "А значит придется признать, что речь идет о внутриукраинском конфликте, о братоубийственной войне", - отметил дипломат. У Киева, продолжил он, "нет политической воли на это, он не может разрушить созданный им удобный миф о российской агрессии".
 
Небензя предложил членам Совбеза принять заявление в поддержку выполнения минских соглашений, которое призовет стороны "воздерживаться от любых шагов и риторики, противоречащих букве и духу его резолюции 2202". По информации от дипломатов, одностраничный проект заявления распространен среди членов СБ и находится на процедуре умолчания до 13:00 среды по нью-йоркскому времени (20:00 мск).
 

Ожидания от России


 
В ходе дискуссии западные страны подтвердили свою поддержку минских соглашений, однако продолжили настаивать на том, что ответственность за их выполнение несет Россия, хотя в Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса.
 
Постпред США Никки Хейли в очередной раз увязала выполнение "Минска" с отменой антироссийских санкций. "Пока Россия не вернет Крымский полуостров под украинский контроль, санкции США, относящиеся к вторжению в Крым, продолжат действовать. И пока Россия не выведет свои силы из восточной Украины и не начнет выполнять свои минские обязательства, наши санкции, введенные в ответ на ее действия в восточной части страны, сохранятся", - сказала дипломат.
 
По ее словам, "Соединенные Штаты в тесном партнерстве с Францией, Германией и Украиной работали над способами вернуть мир на восток Украины", но их усилиям якобы помешала Россия, которая, с точки зрения постпреда США, "отказалась от реального сотрудничества". Хейли в очередной раз повторила позицию вашингтонской администрации, согласно которой ополчение провозглашенных республик якобы подчиняется российским военным, которые не только снабжают их техникой, но "и сражаются вместе с ними". Ничем не подкрепляя свои слова, она говорила о "тысячах танков, бронемашин и тяжелой артиллерии" на юго-востоке Украины.
 
Единственным из западных членов Совбеза, который вспомнил, что обязательства за выполнение минских соглашений несет украинская сторона, оказался французский постпред Франсуа Делаттр. Он отметил, что Киев до сих пор не принял закон о проведении выборов в Донбассе, отвечающий достигнутым в 2015 году договоренностям.
 

Уровень шизофрении зашкаливает


 
Комментируя антироссийские выпады коллег, постпред РФ отметил, что они находятся "в глубокой информационной самоизоляции от происходящего на Украине", питаясь "штампами и клише западных СМИ", а также тезисами своих "украинских подопечных".
 
"Многие ли из вас занимались глубоким анализом социально-политической обстановки и морально-психологического климата в этой стране? Знаете ли вы, какие ведра помоев и ненависти изливает киевская власть на Россию, какую ложь они позволяют себе говорить и какой злобой они пышут? Впрочем, не только они. Известно ли вам, какой бред и небылицы несут некоторые украинские СМИ?", - поинтересовался дипломат.
 
По его словам, "уровень шизофрении на Украине зашкаливает". "Напомню, шизофрения - это не ругательство, это психиатрический синдром раздвоения личности. Украина, благодаря стараниям ее нынешних властей, живет в двух параллельных мирах - состоянии выдуманной "гибридной войны" с Россией и в реальном мире, где никакого "российского вторжения" нет", - пояснил Василий Небензя.
 
"Шизофрения распространяется и на идеологию. Киевская власть создает пантеон новых героев Украины, "борцов за ее независимость", - отметил постпред РФ. По его словам, "за неимением других" на пьедестал взошли руководители Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), которая в годы Второй мировой войны сотрудничала с нацистами. "И не важно, что для половины населения Украины это не герои, а преступники и коллаборационисты, главное, чтобы герои были антироссийскими", - добавил он.
 
Как заявил Небензя, власть в Киеве "ведет наступление на основные права и свободы человека, подавляет инакомыслие, действует методами полицейского государства, потакает росту экстремистских и неонацистских настроений" и "ведет дело к насильственной украинизации страны". Он обратил внимание на вступивший в силу в сентябре 2017 года закон "Об образовании", нацеленный на "полное искоренение всей системы образования на русском языке вразрез с обязательствами Украины по минским соглашениям". По его словам, эти и другие принимаемые Киевом меры - "это "языковая зачистка" при том, что русский на Украине с большой натяжкой можно назвать языком меньшинства".
 
"Вы либо просто не знаете, с кем имеете дело, либо сознательно закрываете на это глаза. Потому что, к сожалению, некоторым из вас урегулирование конфликта на Украине вовсе не нужно, а нужен лишь очаг нестабильности у границ России и злорадное удовлетворение от напряженности в отношениях между двумя братскими странами и народами. Но вы заблуждаетесь, полагая, что это навсегда", - указал постпред РФ.
 

Заседание на фоне очередного убийства в Киеве


 
Незадолго до начала заседания Совбеза из Киева пришла новость об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, в которого трижды выстрелили на пороге его квартиры. Постпред РФ первым из участников дискуссии обратил внимание на совершенное преступление.
 
"Можно предположить, что украинские власти обвинят в этом Россию, как уже не раз происходило до этого", - сказал дипломат.
 
По его словам, независимые и оппозиционные СМИ на Украине "зачищают и закрывают" под предлогом того, что они "агенты Кремля", а убийства журналистов не расследуются.
 
Глава МИД Украины Павел Климкин на заседании сообщил, что полиция начала расследование убийства Бабченко, и подтвердил ожидания постпреда РФ: "У нас есть веское основание говорить, что Россия осмеливается применять и другие тактики для дестабилизации Украины: подрывная деятельность и политические убийства".

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Добавлено: 30 май 2018 в 08:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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