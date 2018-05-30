Петр Порошенко встретился с Бабченко

Президент Украины рассказал, что знал о готовящемся покушении на журналиста и спецоперации силовиков.

Петр Порошенко вечером в среду, 30 мая, встретился с журналистом Аркадием Бабченко, чья смерть была инсценирована в ходе спецоперации СБУ, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко отметил, что кроме него в Администрации президента никто больше не знал о готовящейся спецоперации.

«Спасибо всем украинцам, которые проявили неравнодушие, были готовы бороться и действовать, чтобы сохранить страну. Ведь атака на журналиста, организованная с территории РФ, — это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего», — сказал Порошенко во время встречи.

Он также выразил благодарность Бабченко и украинским силовикам за то, что не дали реализовать этот сценарий в Украине.

«Я абсолютно уверен, что по-другому не могло быть», — сказал глава государства.

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