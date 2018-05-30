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Полиция составила фоторобот убийцы журналиста Аркадия Бабченко


Добавлено: 30 май 2018 в 01:35, Категория: Украина

Первый заместитель начальника главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськинопубликовал в Facebook фоторобот мужчины, которого подозревают в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Сегодня, в 20.15 на линию 102 поступило сообщение о том, что по адресу своего дома в Киеве получил смертельные огнестрельное ранение гражданин Российской Федерации Бабченко, 1977 г. р., русский писатель и военный журналист, последнее место работы — канал АТР. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата национально- полиции, а также ГУНП в Киеве. на настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия «, — отметил Аброськин.

По данным полиции, подозреваемому 40–45 лет. Его рост — 175–180 см.

У возможного убийцы «среднее телосложение, имеется животик, черты лица средние, борода седая», сказано в описании к фотороботу.

Подозреваемый был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

Полиция составила фоторобот убийцы журналиста Аркадия Бабченко

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Добавлено: 30 май 2018 в 01:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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